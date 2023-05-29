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【図説】トルコ大統領選挙第2回投票 勝者は誰か（随時更新）
【図説】トルコ大統領選挙第2回投票 勝者は誰か（随時更新）
... 2023年5月29日, Sputnik 日本
2023-05-29T00:23+0900
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【図説】トルコ大統領選挙第2回投票 勝者は誰か（随時更新）
2023年5月29日, 00:23 (更新: 2023年5月29日, 00:37)
現職のタイイップ・エルドアン大統領は第1回投票で49.52%の得票率を獲得。7党による野党のライバル、ケマル・クルチダルオール氏の得票率は44.88%だった。きょう28日に行われる第2回投票で、最も多く票を獲得した候補者が勝者となる。どちらの候補者がリードしているのか、スプートニクがインフォグラフィックでリアルタイムでお伝えします。