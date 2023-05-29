https://sputniknews.jp/20230529/nato1-16125339.html

ルーマニアでNATOの大規模演習が開始 兵士1万人が参加

ルーマニアでNATOの大規模演習が開始 兵士1万人が参加

北大西洋条約機構（NATO）加盟国14カ国とそのパートナー国を代表とする兵士約1万人が、ルーマニアで行われる軍事演習「サーベル・ガーディアン23」に参加する。この演習は29日から6月9日まで行われる。ルーマニアの国防省が発表した。 2023年5月29日, Sputnik 日本

2023-05-29T20:20+0900

2023-05-29T20:20+0900

2023-05-29T20:20+0900

nato

軍事

欧州

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/05/1d/16125307_0:358:2824:1947_1920x0_80_0_0_edf4090e5d21a699d8eb8759f9801b11.jpg

この演習には、ルーマニア、アルバニア、ブルガリア、グルジア（ジョージア）、ギリシャ、イタリア、モルドバ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、北マケドニア、米国、フランス、モンテネグロの軍隊の代表が演習に参加する他、1700個の装備が使用される予定。この演習は、在欧米軍司令部が主催する総合的な軍事演習「Defender Europe 23」の一部。「Defender Europe 23」は、米国とNATO同盟国およびパートナー国間で即応性と相互運用性を高めることを目的とした多国間の合同演習。

https://sputniknews.jp/20230417/2523-15708239.html

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

nato, 軍事, 欧州