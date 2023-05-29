https://sputniknews.jp/20230529/nato1-16125339.html
ルーマニアでNATOの大規模演習が開始 兵士1万人が参加
ルーマニアでNATOの大規模演習が開始 兵士1万人が参加
北大西洋条約機構（NATO）加盟国14カ国とそのパートナー国を代表とする兵士約1万人が、ルーマニアで行われる軍事演習「サーベル・ガーディアン23」に参加する。この演習は29日から6月9日まで行われる。ルーマニアの国防省が発表した。 2023年5月29日, Sputnik 日本
2023-05-29T20:20+0900
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この演習には、ルーマニア、アルバニア、ブルガリア、グルジア（ジョージア）、ギリシャ、イタリア、モルドバ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、北マケドニア、米国、フランス、モンテネグロの軍隊の代表が演習に参加する他、1700個の装備が使用される予定。この演習は、在欧米軍司令部が主催する総合的な軍事演習「Defender Europe 23」の一部。「Defender Europe 23」は、米国とNATO同盟国およびパートナー国間で即応性と相互運用性を高めることを目的とした多国間の合同演習。
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ルーマニアでNATOの大規模演習が開始 兵士1万人が参加
北大西洋条約機構（NATO）加盟国14カ国とそのパートナー国を代表とする兵士約1万人が、ルーマニアで行われる軍事演習「サーベル・ガーディアン23」に参加する。この演習は29日から6月9日まで行われる。ルーマニアの国防省が発表した。
この演習
には、ルーマニア、アルバニア、ブルガリア、グルジア（ジョージア）、ギリシャ、イタリア、モルドバ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、北マケドニア、米国、フランス、モンテネグロの軍隊の代表が演習に参加する他、1700個の装備が使用される予定。
この演習は、在欧米軍司令部が主催する総合的な軍事演習「Defender Europe 23」の一部。「Defender Europe 23」は、米国とNATO同盟国およびパートナー国間で即応性と相互運用性を高めることを目的とした多国間の合同演習。