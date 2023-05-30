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中国の宇宙船「神舟16号」、打ち上げ成功 17人が地球軌道上に

中国の宇宙船「神舟16号」、打ち上げ成功 17人が地球軌道上に

中国は30日、独自の宇宙ステーション「天宮」に向け、北西部・甘粛省の酒泉衛星発射センターから有人宇宙船「神舟16号」を打ち上げ、目標軌道に乗せることに成功したと発表した。 2023年5月30日, Sputnik 日本

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「神舟16号」は現地時間9時31分（日本時間10時31分）、中国独自の長征2号Fロケットに搭載され打ち上げられた。中国有人宇宙飛行事業弁公室の発表によると、「神舟16号」はロケットから正常に分離し、クルーの状態も良好だという。クルーは宇宙飛行士の景海鵬氏、朱楊柱氏と、北京航空航天大学の桂海潮教授の3人。桂教授は中国初の民間飛行士となる。3人は現在「天宮」で活動する「神舟15号」のクルー3人と交代し、5か月間滞在する予定。 また、「神舟16号」の打ち上げにより、地球の軌道上に同時に滞在する人数は17人となり、記録が更新された。 これまでの記録は2021年9月16日、国際宇宙ステーション（ISS）のクルー7人、「神舟12号」のクルー3人、「クルードラゴン」のクルー4人の計14人だった。

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