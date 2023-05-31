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「アフマト」部隊、ドネツク方面で順調に前進＝露国防省
「アフマト」部隊、ドネツク方面で順調に前進＝露国防省
ロシア南部チェチェン共和国のカディロフ首長は先に、チェチェン部隊が部隊の配置転換に関する指示を受け、その担当区域がドネツク人民共和の領土となり、ドネツクのマリンカ方面に特殊部隊「アフマト」と連隊「セーヴェル・アフマト」が派遣されたと発表していた。 2023年5月31日, Sputnik 日本
2023-05-31T19:02+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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ロシア国防省は、突撃部隊の「第5自動車化狙撃旅団」と特殊部隊「アフマト」の兵士がマリンカ方面で順調に前進していると発表した。
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「アフマト」部隊、ドネツク方面で順調に前進＝露国防省
2023年5月31日, 19:02 (更新: 2023年5月31日, 19:16) サイン
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ロシア南部チェチェン共和国のカディロフ首長は先に、チェチェン部隊が部隊の配置転換に関する指示を受け、その担当区域がドネツク人民共和の領土となり、ドネツクのマリンカ方面に特殊部隊「アフマト」と連隊「セーヴェル・アフマト」が派遣されたと発表していた。
ロシア国防省は、突撃部隊の「第5自動車化狙撃旅団」と特殊部隊「アフマト」の兵士がマリンカ方面で順調に前進していると発表した。