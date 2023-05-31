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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20230531/16148956.html
「アフマト」部隊、ドネツク方面で順調に前進＝露国防省
「アフマト」部隊、ドネツク方面で順調に前進＝露国防省
ロシア南部チェチェン共和国のカディロフ首長は先に、チェチェン部隊が部隊の配置転換に関する指示を受け、その担当区域がドネツク人民共和の領土となり、ドネツクのマリンカ方面に特殊部隊「アフマト」と連隊「セーヴェル・アフマト」が派遣されたと発表していた。 2023年5月31日, Sputnik 日本
2023-05-31T19:02+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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ロシア国防省は、突撃部隊の「第5自動車化狙撃旅団」と特殊部隊「アフマト」の兵士がマリンカ方面で順調に前進していると発表した。
https://sputniknews.jp/20230202/14786242.html
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ロシア, ロシア国防省, ウクライナ
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「アフマト」部隊、ドネツク方面で順調に前進＝露国防省

2023年5月31日, 19:02 (更新: 2023年5月31日, 19:16)
© Sputnik / エフゲニー・ビヤトフ / メディアバンクへ移行「アフマト」部隊
「アフマト」部隊 - Sputnik 日本, 1920, 31.05.2023
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ロシア南部チェチェン共和国のカディロフ首長は先に、チェチェン部隊が部隊の配置転換に関する指示を受け、その担当区域がドネツク人民共和の領土となり、ドネツクのマリンカ方面に特殊部隊「アフマト」と連隊「セーヴェル・アフマト」が派遣されたと発表していた。
ロシア国防省は、突撃部隊の「第5自動車化狙撃旅団」と特殊部隊「アフマト」の兵士がマリンカ方面で順調に前進していると発表した。
ウクライナでの特別軍事作戦の経過 - Sputnik 日本, 1920, 02.02.2023
【地図】ウクライナでの特別軍事作戦の経過（随時更新）
2月2日, 00:03
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