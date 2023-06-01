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北朝鮮の衛星再発射へ警戒強化 日米防衛相、会談で非難
北朝鮮の衛星再発射へ警戒強化 日米防衛相、会談で非難
... 2023年6月1日, Sputnik 日本
2023-06-01T12:31+0900
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両氏の会談は今年１月に米国で行って以来。浜田氏は北朝鮮に関し「さらなる発射を行う可能性があり、日米、日米韓の連携を強化していく必要がある」と強調した。オースティン氏は日米の抑止力を強化する考えを表明した。(c)KYODONEWS
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北朝鮮の衛星再発射へ警戒強化 日米防衛相、会談で非難
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浜田靖一防衛相は１日、来日した米国のオースティン国防長官と防衛省で会談した。北朝鮮が５月３１日に「軍事偵察衛星の打ち上げ」として実施した弾道ミサイル技術を使った発射を非難。再発射に備え、日米や日米韓３カ国による警戒監視の強化を確認した。日本が保有を決めた反撃能力（敵基地攻撃能力）を巡っても役割分担を議論し、日米同盟の抑止力・対処力の強化を申し合わせる。
両氏の会談は今年１月に米国で行って以来。浜田氏は北朝鮮に関し「さらなる発射を行う可能性があり、日米、日米韓の連携を強化していく必要がある」と強調した。オースティン氏は日米の抑止力を強化する考えを表明した。