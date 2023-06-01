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露ガスプロム、過去最大の対中輸出を記録

露ガスプロム、過去最大の対中輸出を記録

ロシア国営企業「ガスプロム」は5月30日、中国に輸出する天然ガスの供給量で過去最多の記録を更新した。会社側の発表で明らかになった。 2023年6月1日, Sputnik 日本

2023-06-01T14:20+0900

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パイプライン「シベリアの力」によりロシアは中国に過去最大の供給量（日量）を記録した。ガスプロム社は中国のCNPC社と長期契約に基づいて天然ガスの取引を行っている。また子会社のガスプロム・インターナショナルはバングラデシュのブホラ島で新たなガス田「イリッシャ1」を掘り当てた。掘削は5月14日から20日にかけてバングラデッシュの掘削会社BAPEXとの共同で行われ、日量1960万平方メートルのガス田を掘り当てた。同社がバングラデシュで管理するガス田はこれで三つ目。

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