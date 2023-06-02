バイデン氏、300歳まで生きたと豪語した直後に転倒
2023年6月2日, 08:53 (更新: 2023年6月2日, 08:56)
© AP Photo / Ariel Schalitバイデン氏、300歳まで生きたと豪語した直後に転倒
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ジョー・バイデン大統領は米コロラド州にある空軍士官学校の卒業式に参加した際、自分は300歳も生きたと豪語し、その直後に転倒した。
バイデン大統領は卒業式に出席した際、「300年前に私が高校を卒業した時、私は海軍兵学校への入学を希望していた」と冗談を飛ばした。
Biden once again joked about his age.— Sprinter (@Sprinter99880) June 1, 2023
"When I was graduating from high school 300 years ago, I applied to the US Naval Academy," Biden said. pic.twitter.com/CvTeYZbA3e
その直後、バイデン氏は足元にあった箱に躓いて転倒した。
President Joe Biden falls on stage at the Air Force Graduation 😔🙏 pic.twitter.com/XYQFjsM33l— Daily Loud (@DailyLoud) June 1, 2023
自力で立ち上がろうとしたものの、なかなか立ち上がることができなかったため、SPが駆けつけて救助した。バイデン氏がこの転倒で負傷したとの情報は入っていない。
アイオワ州で演説を行っていたトランプ氏はこのニュースを耳にすると、「まさか、本当に転倒したのか？どこのステージで？本当に転んだのか？」と驚きを示し、歩行する際には細心の注意を払うよう呼び掛けた。
DJT reacts to Biden’s fall— suzy (@Suzy_1776) June 1, 2023
“You’ve got to be careful about that even if you have to TIP TOE down a ramp”🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/8of1Z506VV
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