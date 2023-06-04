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台湾海峡で中国軍艦が米駆逐艦とあわや「衝突寸前」 カナダ・メディアが映像を公開

台湾海峡で中国軍艦が米駆逐艦とあわや「衝突寸前」 カナダ・メディアが映像を公開

カナダのテレビ局「Global News」は、台湾海峡で中国軍艦と米海軍の駆逐艦が、衝突寸前まで接近する様子を捉えた映像を公開した。 2023年6月4日, Sputnik 日本

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同局が公開した映像は、米軍とともに南シナ海と台湾海峡での演習に参加しているカナダのフリゲート艦「モントリオール（HMCS Montreal）」から撮影された。映像には、中国軍艦が速度を上げて米ミサイル駆逐艦「チャン＝フー」に150メートル以内に接近した瞬間が映っている。中国軍艦が米駆逐艦の船首の前を通過したことにより、米駆逐艦は進路を変えて減速せざるを得なくなった。関連ニュース

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