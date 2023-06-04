https://sputniknews.jp/20230604/16191907.html
露ベルゴロド州 国境でウクライナ工作部隊と戦闘中＝州知事
露ベルゴロド州 国境でウクライナ工作部隊と戦闘中＝州知事
ウクライナと国境を接するロシアのベルゴロド州では、現在、ノーヴァヤ・タヴォルジャンカ村でロシア軍がウクライナの工作部隊と戦闘を行っている。同州のヴャチェスラフ・グラドコフ知事が自身のSNSテレグラム・チャンネルで明らかにした。 2023年6月4日, Sputnik 日本
2023-06-04T23:08+0900
2023-06-04T23:08+0900
2023-06-04T23:26+0900
ロシア
ウクライナ
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0a/1f/13598017_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8a5964b91ce2d02af1d0b2b65a2dd82c.jpg
また、知事は、ウクライナ人工作員に捕らえられたと見られる人質の解放について、今晩、シェベキノ検問所で話し合う用意があると述べている。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0a/1f/13598017_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_4a5545e79e44297fd95a037094138593.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, ウクライナ, 軍事
露ベルゴロド州 国境でウクライナ工作部隊と戦闘中＝州知事
2023年6月4日, 23:08 (更新: 2023年6月4日, 23:26) サイン
追加情報は現在作成中
ウクライナと国境を接するロシアのベルゴロド州では、現在、ノーヴァヤ・タヴォルジャンカ村でロシア軍がウクライナの工作部隊と戦闘を行っている。同州のヴャチェスラフ・グラドコフ知事が自身のSNSテレグラム・チャンネルで明らかにした。
また、知事は、ウクライナ人工作員に捕らえられたと見られる人質の解放について、今晩、シェベキノ検問所で話し合う用意があると述べている
。