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露ベルゴロド州 国境でウクライナ工作部隊と戦闘中＝州知事

露ベルゴロド州 国境でウクライナ工作部隊と戦闘中＝州知事

ウクライナと国境を接するロシアのベルゴロド州では、現在、ノーヴァヤ・タヴォルジャンカ村でロシア軍がウクライナの工作部隊と戦闘を行っている。同州のヴャチェスラフ・グラドコフ知事が自身のSNSテレグラム・チャンネルで明らかにした。 2023年6月4日, Sputnik 日本

2023-06-04T23:08+0900

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また、知事は、ウクライナ人工作員に捕らえられたと見られる人質の解放について、今晩、シェベキノ検問所で話し合う用意があると述べている。

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