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千葉県北西部でM4.6の地震 最大震度3
千葉県北西部でM4.6の地震 最大震度3
4日午前10時58分頃、千葉県で最大震度3を観測する地震が発生した。 2023年6月4日, Sputnik 日本
2023-06-04T11:08+0900
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震源地は千葉県北西部で、震源の深さは70キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.6。震度3を観測したのは、茨城県つくば市、千葉県市川市、船橋市、千葉市中央区、野田市、東京都墨田区、台東区、中央区、品川区、神奈川県横浜市中区、横浜市神奈川区、横浜市鶴見区。この地震による津波の心配はないとのこと。
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千葉県北西部でM4.6の地震 最大震度3
2023年6月4日, 11:08 (更新: 2023年6月4日, 11:16) サイン
4日午前10時58分頃、千葉県で最大震度3を観測する地震が発生した。
震源地
は千葉県北西部で、震源の深さは70キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.6。
震度3を観測したのは、茨城県つくば市、千葉県市川市、船橋市、千葉市中央区、野田市、東京都墨田区、台東区、中央区、品川区、神奈川県横浜市中区、横浜市神奈川区、横浜市鶴見区。