【図説】カホフカ水力発電所の破壊 浸水のおそれのある地域

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ロシア・ヘルソン州のカホフカ水力発電所は6日、ウクライナ軍による砲撃を受け、部分的に破壊された。カホフカ水力発電所は、同州のノーヴァヤ・カホフカから5キロメートル離れたドニエプル川沿いに位置している。同市の水位は5メートルまで上昇し、すでに近隣住民の避難が始まっている。スプートニクは、今後浸水するおそれのある地域をインフォグラフィックで示した。