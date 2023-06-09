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今週のベストショット 6月3日―6月9日
今週のベストショット 6月3日―6月9日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2023年6月9日, Sputnik 日本
2023-06-09T21:10+0900
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今週のベストショット 6月3日―6月9日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
カホフカ水力発電所のダムの一部が崩壊した後、浸水した道を歩く地元住民（ロシア・ヘルソン州、6日）
カホフカ水力発電所のダムの一部が崩壊した後、浸水した道を歩く地元住民（ロシア・ヘルソン州、6日）
© AP Photo / U.S. Geological Survey
噴火したキラウエア火山（米ハワイ州、7日）
© AP Photo / Arabinda Mahapatra
列車の衝突事故現場で作業する救助隊員ら（インド・オディシャ州バラソール地区、3日）
列車の衝突事故現場で作業する救助隊員ら（インド・オディシャ州バラソール地区、3日）
© AP Photo / Andy Bao
カナダの森林火災による煙が立ち込めるマンハッタンの街（米ニューヨーク、7日）
カナダの森林火災による煙が立ち込めるマンハッタンの街（米ニューヨーク、7日）
© AP Photo / Nicl Perry
マオリの伝統的な儀式で歓迎を受けるフィジーのシシティベニ・ランブカ首相（中央）（ニュージーランド・ウェリントン、7日）
マオリの伝統的な儀式で歓迎を受けるフィジーのシシティベニ・ランブカ首相（中央）（ニュージーランド・ウェリントン、7日）
© AFP 2023 / Wakil Kohsar
川に飛び込む男性（アフガニスタン・バルフ州、4日）
川に飛び込む男性（アフガニスタン・バルフ州、4日）
© AP Photo / Mark Schiefelbein
布で日差しを遮って商業施設のエスカレーターに乗る女性（中国・北京、7日）
布で日差しを遮って商業施設のエスカレーターに乗る女性（中国・北京、7日）
© AFP 2023 / Juni Kriswanto
ブロモ火山で行われたヒンドゥー教の伝統行事「ヤドニャ・カサダ」で、火口に投げこまれた供物を網で受け止める村の住民（インドネシア・東ジャワ州プロボリンゴ、5日）
ブロモ火山で行われたヒンドゥー教の伝統行事「ヤドニャ・カサダ」で、火口に投げこまれた供物を網で受け止める村の住民（インドネシア・東ジャワ州プロボリンゴ、5日）
© AFP 2023 / Ousmane Makaveli
モスクの漆喰塗り替えに使用する泥を入れた桶を運ぶ人々（マリ・ジェンネ、4日）
モスクの漆喰塗り替えに使用する泥を入れた桶を運ぶ人々（マリ・ジェンネ、4日）
© AP Photo / Matias Delacroix
漁網の上で一休みする少年（ベネズエラ・アラグア州、6日）
漁網の上で一休みする少年（ベネズエラ・アラグア州、6日）
© AFP 2023 / Carl de Souza
現代美術館で、考案したアートを地面に描くグラフィティアーティスト（右上）とそれを手伝う来場者（左）（ブラジル・リオデジャネイロ、6日）
現代美術館で、考案したアートを地面に描くグラフィティアーティスト（右上）とそれを手伝う来場者（左）（ブラジル・リオデジャネイロ、6日）
© AP Photo / Brian Inganga
財政法案に反対する抗議デモの最中、私服警官ともみ合いになる活動家（ケニア・ナイロビ、6日）
財政法案に反対する抗議デモの最中、私服警官ともみ合いになる活動家（ケニア・ナイロビ、6日）
© AFP 2023 / Ishara S. Kodikara
ゴミ捨て場でプラスチック廃棄物が混じったゴミを食べる野生のゾウ（スリランカ・アンパラ地区、3日）
ゴミ捨て場でプラスチック廃棄物が混じったゴミを食べる野生のゾウ（スリランカ・アンパラ地区、3日）