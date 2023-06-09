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今週のベストショット　6月3日―6月9日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2023年6月9日, Sputnik 日本
2023-06-09T21:10+0900
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今週のベストショット　6月3日―6月9日

2023年6月9日, 21:10
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

カホフカ水力発電所のダムの一部が崩壊した後、浸水した道を歩く地元住民（ロシア・ヘルソン州、6日）

カホフカ水力発電所のダムの一部が崩壊した後、浸水した道を歩く地元住民（ロシア・ヘルソン州、6日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Evgeniy Maloletka

カホフカ水力発電所のダムの一部が崩壊した後、浸水した道を歩く地元住民（ロシア・ヘルソン州、6日）

© AP Photo / U.S. Geological Survey

噴火したキラウエア火山（米ハワイ州、7日）

噴火したキラウエア火山（米ハワイ州、7日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / U.S. Geological Survey

噴火したキラウエア火山（米ハワイ州、7日）

© AP Photo / Arabinda Mahapatra

列車の衝突事故現場で作業する救助隊員ら（インド・オディシャ州バラソール地区、3日）

列車の衝突事故現場で作業する救助隊員ら（インド・オディシャ州バラソール地区、3日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Arabinda Mahapatra

列車の衝突事故現場で作業する救助隊員ら（インド・オディシャ州バラソール地区、3日）

© AP Photo / Andy Bao

カナダの森林火災による煙が立ち込めるマンハッタンの街（米ニューヨーク、7日）

カナダの森林火災による煙が立ち込めるマンハッタンの街（米ニューヨーク、7日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Andy Bao

カナダの森林火災による煙が立ち込めるマンハッタンの街（米ニューヨーク、7日）

© AP Photo / Nicl Perry

マオリの伝統的な儀式で歓迎を受けるフィジーのシシティベニ・ランブカ首相（中央）（ニュージーランド・ウェリントン、7日）

マオリの伝統的な儀式で歓迎を受けるフィジーのシシティベニ・ランブカ首相（中央）（ニュージーランド・ウェリントン、7日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Nicl Perry

マオリの伝統的な儀式で歓迎を受けるフィジーのシシティベニ・ランブカ首相（中央）（ニュージーランド・ウェリントン、7日）

© AFP 2023 / Wakil Kohsar

川に飛び込む男性（アフガニスタン・バルフ州、4日）

川に飛び込む男性（アフガニスタン・バルフ州、4日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Wakil Kohsar

川に飛び込む男性（アフガニスタン・バルフ州、4日）

© AP Photo / Mark Schiefelbein

布で日差しを遮って商業施設のエスカレーターに乗る女性（中国・北京、7日）

布で日差しを遮って商業施設のエスカレーターに乗る女性（中国・北京、7日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Mark Schiefelbein

布で日差しを遮って商業施設のエスカレーターに乗る女性（中国・北京、7日）

© AFP 2023 / Juni Kriswanto

ブロモ火山で行われたヒンドゥー教の伝統行事「ヤドニャ・カサダ」で、火口に投げこまれた供物を網で受け止める村の住民（インドネシア・東ジャワ州プロボリンゴ、5日）

ブロモ火山で行われたヒンドゥー教の伝統行事「ヤドニャ・カサダ」で、火口に投げこまれた供物を網で受け止める村の住民（インドネシア・東ジャワ州プロボリンゴ、5日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Juni Kriswanto

ブロモ火山で行われたヒンドゥー教の伝統行事「ヤドニャ・カサダ」で、火口に投げこまれた供物を網で受け止める村の住民（インドネシア・東ジャワ州プロボリンゴ、5日）

© AFP 2023 / Ousmane Makaveli

モスクの漆喰塗り替えに使用する泥を入れた桶を運ぶ人々（マリ・ジェンネ、4日）

モスクの漆喰塗り替えに使用する泥を入れた桶を運ぶ人々（マリ・ジェンネ、4日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Ousmane Makaveli

モスクの漆喰塗り替えに使用する泥を入れた桶を運ぶ人々（マリ・ジェンネ、4日）

© AP Photo / Matias Delacroix

漁網の上で一休みする少年（ベネズエラ・アラグア州、6日）

漁網の上で一休みする少年（ベネズエラ・アラグア州、6日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Matias Delacroix

漁網の上で一休みする少年（ベネズエラ・アラグア州、6日）

© AFP 2023 / Carl de Souza

現代美術館で、考案したアートを地面に描くグラフィティアーティスト（右上）とそれを手伝う来場者（左）（ブラジル・リオデジャネイロ、6日）

現代美術館で、考案したアートを地面に描くグラフィティアーティスト（右上）とそれを手伝う来場者（左）（ブラジル・リオデジャネイロ、6日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Carl de Souza

現代美術館で、考案したアートを地面に描くグラフィティアーティスト（右上）とそれを手伝う来場者（左）（ブラジル・リオデジャネイロ、6日）

© AP Photo / Brian Inganga

財政法案に反対する抗議デモの最中、私服警官ともみ合いになる活動家（ケニア・ナイロビ、6日）

財政法案に反対する抗議デモの最中、私服警官ともみ合いになる活動家（ケニア・ナイロビ、6日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Brian Inganga

財政法案に反対する抗議デモの最中、私服警官ともみ合いになる活動家（ケニア・ナイロビ、6日）

© AFP 2023 / Ishara S. Kodikara

ゴミ捨て場でプラスチック廃棄物が混じったゴミを食べる野生のゾウ（スリランカ・アンパラ地区、3日）

ゴミ捨て場でプラスチック廃棄物が混じったゴミを食べる野生のゾウ（スリランカ・アンパラ地区、3日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Ishara S. Kodikara

ゴミ捨て場でプラスチック廃棄物が混じったゴミを食べる野生のゾウ（スリランカ・アンパラ地区、3日）

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