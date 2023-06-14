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タイ初 ペットと同伴できる映画館がオープン
タイ初 ペットと同伴できる映画館がオープン
タイの首都バンコク郊外にこのほど、同国初のペット同伴が可能な映画館「i-Tail Pet Cinema」がオープンした。オープン初日となった10日、多くのペット愛好家がペットを連れて映画館へ足を運び、実写版『リトルマーメイド』を鑑賞した。 2023年6月14日, Sputnik 日本
2023-06-14T19:53+0900
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映画館の広報担当者によると、映画の上映中、音響や照明はペットが快適に過ごせるよう調整される。その間、ペットはおむつを着用し、ゲージの中に座っていることが義務付けられているという。タイのペット市場の規模は現在、アジアで中国に次いで2番目に大きいとされている。コロナ禍でペットはさらに増加し、業界のデータによれば、2021年時点で飼われている犬は約830万匹、猫は約370万匹だった。
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タイ初 ペットと同伴できる映画館がオープン
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タイの首都バンコク郊外にこのほど、同国初のペット同伴が可能な映画館「i-Tail Pet Cinema」がオープンした。オープン初日となった10日、多くのペット愛好家がペットを連れて映画館へ足を運び、実写版『リトルマーメイド』を鑑賞した。
映画館の広報担当者によると、映画の上映中、音響や照明はペットが快適に過ごせるよう調整される。その間、ペットはおむつを着用し、ゲージの中に座っていることが義務付けられているという。
タイのペット市場の規模は現在、アジアで中国に次いで2番目に大きいとされている。コロナ禍でペットはさらに増加し、業界のデータによれば、2021年時点で飼われている犬は約830万匹、猫は約370万匹だった。
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、館内の座席に座る猫（タイ・サムットプラカーン、10日）
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、館内の座席に座る猫（タイ・サムットプラカーン、10日）
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、ペットと一緒に映画を見る人々（タイ・サムットプラカーン、10日）
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、ペットと一緒に映画を見る人々（タイ・サムットプラカーン、10日）
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、映画『リトルマーメイド』の上映を待つ犬（タイ・サムットプラカーン、10日）
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、映画『リトルマーメイド』の上映を待つ犬（タイ・サムットプラカーン、10日）
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、ペットの犬と映画の上映を待つ女性（タイ・サムットプラカーン、10日）
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、ペットの犬と映画の上映を待つ女性（タイ・サムットプラカーン、10日）
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、館内に設置された猫用トイレに座る猫（タイ・サムットプラカーン、10日
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、館内に設置された猫用トイレに座る猫（タイ・サムットプラカーン、10日
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、映画を見にペットと来館した男性（タイ・サムットプラカーン、10日）
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、映画を見にペットと来館した男性（タイ・サムットプラカーン、10日）
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、館内の座席に座る飼い主と猫（タイ・サムットプラカーン、10日）
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、館内の座席に座る飼い主と猫（タイ・サムットプラカーン、10日）
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、館内の座席に座る飼い主とペットたち（タイ・サムットプラカーン、10日）
「i-Tail Pet Cinema」オープン初日、館内の座席に座る飼い主とペットたち（タイ・サムットプラカーン、10日）