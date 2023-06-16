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防衛財源法成立、増税時期が課題 まずは税外4.6兆円で強化資金

防衛財源法成立、増税時期が課題 まずは税外4.6兆円で強化資金

防衛費増額の財源を確保する特別措置法案が16日、参院本会議で与党の賛成多数で可決、成立した。2023年度予算に計上した4兆5919億円の税外収入を複数年度にわたり防衛費に充てる枠組みとして「防衛力強化資金」を創設することが柱。ただ政府が財源の一つに見込む増税の時期などは盛り込まれておらず、積み残された課題も多い。 2023年6月16日, Sputnik 日本

2023-06-16T13:48+0900

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政府は23～27年度の5年間で防衛費に総額約43兆円を投じる方針を昨年末に決定。従来水準からの増額分となる約17兆円の財源は、特別会計からの繰り入れや国有資産売却といった税外収入、決算剰余金の活用、防衛費以外の経費削減、増税で賄うとした。(c)KYODONEWS

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