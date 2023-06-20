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会談に植樹、供花　天皇皇后両陛下、インドネシア訪問
会談に植樹、供花　天皇皇后両陛下、インドネシア訪問
日本の天皇皇后両陛下は、17日から23日の日程でインドネシアを訪問されている。国際親善を目的とした外国訪問されるのは即位後初めて。ジョコ・ウィドド大統領との会談や大統領夫妻との交流、旧日本兵の眠るカリバタ英雄墓地での供花など、現地の様子をスプートニクが写真でお伝えする。 2023年6月20日, Sputnik 日本
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会談に植樹、供花　天皇皇后両陛下、インドネシア訪問

2023年6月20日, 22:59
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日本の天皇皇后両陛下は、17日から23日の日程でインドネシアを訪問されている。国際親善を目的とした外国訪問されるのは即位後初めて。ジョコ・ウィドド大統領との会談や大統領夫妻との交流、旧日本兵の眠るカリバタ英雄墓地での供花など、現地の様子をスプートニクが写真でお伝えする。
© AFP 2023 / Ajeng Dinar Ulfiana / POOL

ジャカルタ郊外のスカルノ・ハッタ国際空港に到着された天皇皇后両陛下（17日）

ジャカルタ郊外のスカルノ・ハッタ国際空港に到着された天皇皇后両陛下（17日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Ajeng Dinar Ulfiana / POOL

ジャカルタ郊外のスカルノ・ハッタ国際空港に到着された天皇皇后両陛下（17日）

© AFP 2023 / Dita Alangkara / POOL

ジャカルタのホテルに到着され、出迎えた日本の留学生らと言葉を交わされる天皇皇后両陛下（17日）

ジャカルタのホテルに到着され、出迎えた日本の留学生らと言葉を交わされる天皇皇后両陛下（17日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Dita Alangkara / POOL

ジャカルタのホテルに到着され、出迎えた日本の留学生らと言葉を交わされる天皇皇后両陛下（17日）

© AFP 2023 / Bay Ismoyo / POOL

ボゴールの大統領府での会談で、天皇皇后両陛下とイリアナ夫人さんを乗せてゴルフカートを運転するジョコ・ウィドド大統領（19日）

ボゴールの大統領府での会談で、天皇皇后両陛下とイリアナ夫人さんを乗せてゴルフカートを運転するジョコ・ウィドド大統領（19日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Bay Ismoyo / POOL

ボゴールの大統領府での会談で、天皇皇后両陛下とイリアナ夫人さんを乗せてゴルフカートを運転するジョコ・ウィドド大統領（19日）

© AFP 2023 / Adi Weda

ボゴールの大統領府での植樹式に臨まれる天皇皇后両陛下とジョコ・ウィドド大統領夫妻（19日）

ボゴールの大統領府での植樹式に臨まれる天皇皇后両陛下とジョコ・ウィドド大統領夫妻（19日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Adi Weda

ボゴールの大統領府での植樹式に臨まれる天皇皇后両陛下とジョコ・ウィドド大統領夫妻（19日）

© AFP 2023 / Bay Ismoyo / POOL

植樹式の後、手を洗われる天皇陛下を手助けするジョコ・ウィドド大統領（19日）

植樹式の後、手を洗われる天皇陛下を手助けするジョコ・ウィドド大統領（19日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Bay Ismoyo / POOL

植樹式の後、手を洗われる天皇陛下を手助けするジョコ・ウィドド大統領（19日）

© AFP 2023 / Willy Kurniawan

ボゴールの大統領府での会談後、記者会見でジョコ・ウィドド大統領と握手を交わされる天皇陛下（19日）

ボゴールの大統領府での会談後、記者会見でジョコ・ウィドド大統領と握手を交わされる天皇陛下（19日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Willy Kurniawan

ボゴールの大統領府での会談後、記者会見でジョコ・ウィドド大統領と握手を交わされる天皇陛下（19日）

© AFP 2023 / Achmad Ibrahim

ボゴールの大統領府で、ジョコ・ウィドド大統領とともにた儀仗兵を視察される天皇陛下（19日）

ボゴールの大統領府で、ジョコ・ウィドド大統領とともにた儀仗兵を視察される天皇陛下（19日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Achmad Ibrahim

ボゴールの大統領府で、ジョコ・ウィドド大統領とともにた儀仗兵を視察される天皇陛下（19日）

© AFP 2023 / Willy Kurniawan

ジョコ・ウィドド大統領夫妻とともにボゴール植物園を訪問された天皇皇后両陛下（19日）

ジョコ・ウィドド大統領夫妻とともにボゴール植物園を訪問された天皇皇后両陛下（19日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Willy Kurniawan

ジョコ・ウィドド大統領夫妻とともにボゴール植物園を訪問された天皇皇后両陛下（19日）

© AFP 2023 / Adek Berry

日本人残留兵が埋葬されているカリバタ英雄墓地で、供花に臨まれる天皇皇后両陛下（20日）

日本人残留兵が埋葬されているカリバタ英雄墓地で、供花に臨まれる天皇皇后両陛下（20日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Adek Berry

日本人残留兵が埋葬されているカリバタ英雄墓地で、供花に臨まれる天皇皇后両陛下（20日）

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