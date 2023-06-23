https://sputniknews.jp/20230623/16349220.html
日フランス外相、経済安保で連携 事務レベル作業部会設置
日フランス外相、経済安保で連携 事務レベル作業部会設置
【パリ共同】林芳正外相は22日夕（日本時間23日未明）、訪問先のパリでフランスのコロナ外相と会談した。経済安全保障分野での連携を進めるため、事務レベルの作業部会設置で一致した。インド太平洋地域の安定に向け、自衛隊とフランス軍の共同訓練を進める方針も確認した。 2023年6月23日, Sputnik 日本
2023-06-23T16:03+0900
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仏海軍フリゲート艦「ロレーヌ」が5月に東京港に寄港、6月に東シナ海で米軍も加えた日米仏の共同訓練を実施した。林氏は会談で「日仏関係が安全保障・防衛、経済、地球規模課題など幅広い分野で進展していることを歓迎する」と述べた。(c)KYODONEWS
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【パリ共同】林芳正外相は22日夕（日本時間23日未明）、訪問先のパリでフランスのコロナ外相と会談した。経済安全保障分野での連携を進めるため、事務レベルの作業部会設置で一致した。インド太平洋地域の安定に向け、自衛隊とフランス軍の共同訓練を進める方針も確認した。
仏海軍フリゲート艦「ロレーヌ」が5月に東京港に寄港、6月に東シナ海で米軍も加えた日米仏の共同訓練を実施した。林氏は会談で「日仏関係が安全保障・防衛、経済、地球規模課題など幅広い分野で進展していることを歓迎する」と述べた。