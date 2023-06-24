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「デジタル庁体制強化を」 シンガポールで河野氏
「デジタル庁体制強化を」 シンガポールで河野氏
... 2023年6月24日, Sputnik 日本
2023-06-24T01:56+0900
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日本と比べ人口が２０分の１以下のシンガポールの政府技術局（ガブテック）は、デジタル庁の３倍ほどの人員を抱える。 河野氏はテオ情報通信相と会談し、行政のデジタル化に向けた協力強化で一致した。(c)KYODONEWS
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「デジタル庁体制強化を」 シンガポールで河野氏
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【シンガポール共同】河野太郎デジタル相は２３日、訪問先のシンガポールで記者団に対し、同国に比べ日本のデジタル庁が「規模、能力で追い付いていない」として体制を強化したいと述べた。シンガポールは政府が主導し、マイナンバーと似たデジタルＩＤ（身分証明）の導入と行政サービスへの活用で世界的に先行。トラブルが相次ぐマイナンバーの立て直しに知見を生かしたい考えだ。
日本と比べ人口が２０分の１以下のシンガポールの政府技術局（ガブテック）は、デジタル庁の３倍ほどの人員を抱える。
河野氏はテオ情報通信相と会談し、行政のデジタル化に向けた協力強化で一致した。