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「デジタル庁体制強化を」 シンガポールで河野氏

「デジタル庁体制強化を」 シンガポールで河野氏

... 2023年6月24日, Sputnik 日本

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日本と比べ人口が２０分の１以下のシンガポールの政府技術局（ガブテック）は、デジタル庁の３倍ほどの人員を抱える。 河野氏はテオ情報通信相と会談し、行政のデジタル化に向けた協力強化で一致した。(c)KYODONEWS

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