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【図説】ロシアの水中無人機「ポセイドン」　性能と用途
【図説】ロシアの水中無人機「ポセイドン」　性能と用途
ロシアの水中無人機「ポセイドン」の実験が今夏、母艦である原子力潜水艦「ベルゴロド」から初めて実施されることが分かった。「ポセイドン」は原子力推進と熱核弾頭搭載能力を備えた大陸間級の水中無人機。その性能と用途をスプートニクがインフォグラフィックでお伝えする。 2023年6月28日, Sputnik 日本
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「ポセイドン」の開発については2018年、プーチン大統領が一般教書演説の中で初めて明らかにした。ポセイドンは通常弾頭と核弾頭の両方を搭載しているため、海軍基地や沿岸部の施設をはじめ多様な標的を破壊することが可能となる。関連ニュース
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【図説】ロシアの水中無人機「ポセイドン」　性能と用途

2023年6月28日, 20:11 (更新: 2023年6月28日, 20:31)
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ロシアの水中無人機「ポセイドン」の実験が今夏、母艦である原子力潜水艦「ベルゴロド」から初めて実施されることが分かった。「ポセイドン」は原子力推進と熱核弾頭搭載能力を備えた大陸間級の水中無人機。その性能と用途をスプートニクがインフォグラフィックでお伝えする。
「ポセイドン」の開発については2018年、プーチン大統領が一般教書演説の中で初めて明らかにした
ポセイドンは通常弾頭と核弾頭の両方を搭載しているため、海軍基地や沿岸部の施設をはじめ多様な標的を破壊することが可能となる。
水中無人機「ポセイドン」 - Sputnik 日本
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