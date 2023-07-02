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ボルチモアで銃乱射 29人が負傷 死者も
ボルチモアで銃乱射 29人が負傷 死者も
米メリーランド州ボルチモアで銃乱射事件が発生し、少なくとも29人が負傷した。とフォックス・ニュースが地元警察官の話として報じた。 2023年7月2日, Sputnik 日本
2023-07-02T19:49+0900
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「10人がボルチモア市警によって病院に搬送され、残りの19人は自力で病院に向かった」フォックス・ニュースが報じた。死者も複数でており、警察は捜査を開始している。
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米メリーランド州ボルチモアで銃乱射事件が発生し、少なくとも29人が負傷した。とフォックス・ニュースが地元警察官の話として報じた。
「10人がボルチモア市警によって病院に搬送され、残りの19人は自力で病院に向かった」フォックス・ニュースが報じた。