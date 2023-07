大手レビューサイトが2023年上半期の最優秀ゲームトップ20発表

https://sputniknews.jp/20230704/16438198.html

海外のレビュー収集サイトMetacritic (メタクリティック)が2023年上半期の最優秀ゲームトップ20を発表した。

セレクションの対象になったのは、2023年1月1日以降にさまざまなプラットフォームでリリースされたタイトルで、プロの批評家によるレビューが7つ以上あるゲーム。最優秀ゲーム トップ3最優秀ゲームに選ばれたのは任天堂Switch用に5月に発売された『ゼルダの伝説ティアーズオ ブ ザ キングダム』。100点満点中96のメタスコアを獲得し、「見事なゲーム、伝説のシリーズの続編」と評価。2位は『メトロイドプライムリマスタード』で94メタスコア。3位はパスコン、 プレイステーション、Xbox用に出たリメイク版の『バイオハザード4』で93メタスコア。トップ20ベスト10作品に入ったのは『ストリートファイター6』、リメイク版『デッドスペース』、『ファイナルファンタジーXVI』、『シアトリズムファイナルバーライン』、『Hi-Fi Rush』、『ディアブロIV』、『スター・ウォーズジェダイ:フォールン・オーダー』、『Survivor』。11位から19位は『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』、『Humanity』, 『A Space For The Unbound 心に咲く花』、『OCTOPATH TRAVELER II』、『ザ・マーダー・オヴ・ソニック・ザ・ヘッジホッグ』、『ホグワーツ・レガシー』、『Cassette Beasts,』、『ガレリアの迷宮The Moon Society』、『Age of Wonders 4』、『Doomblade』。20位のパソコン用に発売された2Dインディーゲームの『DOOMBLADE』はメタスコア83を獲得。関連ニュース

