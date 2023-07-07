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岸田首相、11日から欧州訪問 NATO、EU会合に出席
岸田首相、11日から欧州訪問 NATO、EU会合に出席
松野博一官房長官は7日の記者会見で、岸田文雄首相が11～13日の日程でリトアニアとベルギーを訪問し、北大西洋条約機構（NATO）首脳会議、欧州連合（EU）との定期首脳協議に出席すると発表した。政府関係者によると、14日に帰国する予定。 2023年7月7日, Sputnik 日本
2023-07-07T16:04+0900
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松野氏は訪問の意義に関し「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化に向け、同志国との連携を一層強固にする」と説明。欧州とインド太平洋の安全保障は不可分との認識を共有し、NATOやEUによるインド太平洋地域への関与強化を改めて確認すると強調した。(c)KYODONEWS
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岸田首相、11日から欧州訪問 NATO、EU会合に出席
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松野博一官房長官は7日の記者会見で、岸田文雄首相が11～13日の日程でリトアニアとベルギーを訪問し、北大西洋条約機構（NATO）首脳会議、欧州連合（EU）との定期首脳協議に出席すると発表した。政府関係者によると、14日に帰国する予定。
松野氏は訪問の意義に関し「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化に向け、同志国との連携を一層強固にする」と説明。欧州とインド太平洋の安全保障は不可分との認識を共有し、NATOやEUによるインド太平洋地域への関与強化を改めて確認すると強調した。