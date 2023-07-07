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今週のベストショット 7月1日―7月7日
今週のベストショット 7月1日―7月7日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2023年7月7日, Sputnik 日本
2023-07-07T20:38+0900
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今週のベストショット 7月1日―7月7日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
ネタニヤフ政権の司法制度に改革反対する抗議デモで、テレビドラマ『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』の登場人物に扮して高速道路を封鎖するデモ参加者（イスラエル・テルアビブ、55日）
ネタニヤフ政権の司法制度に改革反対する抗議デモで、テレビドラマ『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』の登場人物に扮して高速道路を封鎖するデモ参加者（イスラエル・テルアビブ、55日）
© AFP 2023 / ANP/Evert Elzinga
暴風雨で倒れた木に潰された車（オランダ・アムステルダム、5日）
暴風雨で倒れた木に潰された車（オランダ・アムステルダム、5日）
© AP Photo / Alvaro Barrientos
市庁舎広場で行われた「サン・フェルミン祭（牛追い祭り）」のオープニングパレードで演奏する音楽隊（スペイン・パンプローナ、6日）
市庁舎広場で行われた「サン・フェルミン祭（牛追い祭り）」のオープニングパレードで演奏する音楽隊（スペイン・パンプローナ、6日）
© AFP 2023 / Jade Gao
ひまわり畑で記念撮影をする人々（中国・北京、2日）
ひまわり畑で記念撮影をする人々（中国・北京、2日）
© AFP 2023 / Marco Bertorello
第110回ツール・ド・フランス第5ステージで、上り坂で沿道から声援を送る観客たち（フランス、5日）
第110回ツール・ド・フランス第5ステージで、上り坂で沿道から声援を送る観客たち（フランス、5日）
© AFP 2023 / Mark Runnacles/POOL
国王チャールズ3世の戴冠式後、ロイヤル・マイル上空を儀礼飛行する英空軍の曲技飛行チーム 「レッドアローズ 」（英スコットランド・エディンバラ、5日）
国王チャールズ3世の戴冠式後、ロイヤル・マイル上空を儀礼飛行する英空軍の曲技飛行チーム 「レッドアローズ 」（英スコットランド・エディンバラ、5日）
© AFP 2023 / Michael Dantas
アマゾン伝統の祭り「ボイ・ブンバ」でパフォーマンスを披露するアーティスト（ブラジル・パリンチンス、30日）
アマゾン伝統の祭り「ボイ・ブンバ」でパフォーマンスを披露するアーティスト（ブラジル・パリンチンス、30日）
© AP Photo / Antonio Calanni
スーパームーンを背景に、巣の上に立つコウノトリ（イタリア・ミラノ、3日）
スーパームーンを背景に、巣の上に立つコウノトリ（イタリア・ミラノ、3日）
© AFP 2023 / Isaac Lawrence
尖沙咀（チムサーチョイ）で、香港の中国への返還26周年を祝い香港と中国の国旗を振る人々（香港、1日）
尖沙咀（チムサーチョイ）で、香港の中国への返還26周年を祝い香港と中国の国旗を振る人々（香港、1日）
© Sputnik / Alexandr Suhov / メディアバンクへ移行
戦闘によって損傷したイリイチ製鉄所のボイラー装置（露ドネツク人民共和国・マリウポリ、1日）
戦闘によって損傷したイリイチ製鉄所のボイラー装置（露ドネツク人民共和国・マリウポリ、1日）
© AP Photo / Andreea Alexandru
ストリートアートフェスティバル「B-FIT in the Street」でパフォーマンスを披露するイタリアのアーティスト（ルーマニア・ブカレスト、2日）
ストリートアートフェスティバル「B-FIT in the Street」でパフォーマンスを披露するイタリアのアーティスト（ルーマニア・ブカレスト、2日）
© AFP 2023 / Nhac Nguyen
夜間に田植えをする農家（ベトナム・ハノイ、1日）
© AP Photo / Andrew Milligan
戴冠式後、一般市民と面会する国王チャールズ3世（英スコットランド・エディンバラ、5日）
戴冠式後、一般市民と面会する国王チャールズ3世（英スコットランド・エディンバラ、5日）
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / メディアバンクへ移行
ノヴォシビルスク動物園に暮らすマヌルネコの子どもたち（ロシア・ノヴォシビルスク、3日）
ノヴォシビルスク動物園に暮らすマヌルネコの子どもたち（ロシア・ノヴォシビルスク、3日）
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / メディアバンクへ移行
ラベンダー農園を歩く女性（露クリミア共和国・トゥルゲネフカ、1日）
ラベンダー農園を歩く女性（露クリミア共和国・トゥルゲネフカ、1日）