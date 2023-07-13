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32の加盟国：NATO拡大の歴史
32の加盟国：NATO拡大の歴史
北大西洋条約機構（NATO）のイェンス・ストルテンベルグ事務総長は10日、スウェーデンの加盟をめぐり、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領が批准手続きを進めることを容認したと発表した。加盟が承認されれば、スウェーデンは32番目の加盟国となる。スプートニクでは今回、NATO拡大の歴史を動画で振り返る。 2023年7月13日, Sputnik 日本
2023-07-13T10:52+0900
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32の加盟国：NATO拡大の歴史
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北大西洋条約機構（NATO）のイェンス・ストルテンベルグ事務総長は10日、スウェーデンの加盟をめぐり、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領が批准手続きを進めることを容認したと発表した。加盟が承認されれば、スウェーデンは32番目の加盟国となる。スプートニクでは今回、NATO拡大の歴史を動画で振り返る。