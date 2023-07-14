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今週のベストショット 7月8日―7月14日
今週のベストショット 7月8日―7月14日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2023年7月14日, Sputnik 日本
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今週のベストショット 7月8日―7月14日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Marco Di Marco
ファグラダルスフィヤル火山の亀裂から噴出する溶岩（アイスランド・レイキャビク、10日）
ファグラダルスフィヤル火山の亀裂から噴出する溶岩（アイスランド・レイキャビク、10日）
© AFP 2023 / Cesar Manso
サン・フェルミン祭の「エンシエロ（牛追い）」で、若牛に追突される参加者（スペイン・パンプローナ、8日）
サン・フェルミン祭の「エンシエロ（牛追い）」で、若牛に追突される参加者（スペイン・パンプローナ、8日）
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi
九州地方を襲った豪雨の後、瓦礫で埋め尽くされた通りを歩く男性（日本・福岡県久留米市、10日）
九州地方を襲った豪雨の後、瓦礫で埋め尽くされた通りを歩く男性（日本・福岡県久留米市、10日）
© AP Photo / Jerome Delay
雪が降る中、犬の散歩をする男性（南アフリカ・ヨハネスブルグ、10日）
雪が降る中、犬の散歩をする男性（南アフリカ・ヨハネスブルグ、10日）
© AP Photo / NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pon
米航空宇宙局（NASA）のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した、地球から約400光年先にある星形成領域「へびつかい座ロー分子雲領域」。（12日、宇宙望遠鏡科学研究所が公開）
米航空宇宙局（NASA）のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した、地球から約400光年先にある星形成領域「へびつかい座ロー分子雲領域」。（12日、宇宙望遠鏡科学研究所が公開）
© AP Photo / Ahn Young-joon
政府の労働政策に反対する集会に集まった韓国保険医療労組の組員ら（韓国・ソウル、13日）
政府の労働政策に反対する集会に集まった韓国保険医療労組の組員ら（韓国・ソウル、13日）
© AP Photo / Aqil Khan
豪雨で増水した川を渡る人々（インド・ヒマーチャル・プラデーシュ州、10日）
豪雨で増水した川を渡る人々（インド・ヒマーチャル・プラデーシュ州、10日）
© AFP 2023 / Isaac Lawrence
香港立法会で行われた李家超（ジョン・リー）行政長官の質疑応答に出席する議員ら（香港、13日）
香港立法会で行われた李家超（ジョン・リー）行政長官の質疑応答に出席する議員ら（香港、13日）
© AFP 2023 / Christophe Simon
パリ五輪のテスト大会で、セーリング競技に参加する選手ら（フランス・マルセイユ、10日）
パリ五輪のテスト大会で、セーリング競技に参加する選手ら（フランス・マルセイユ、10日）
© AP Photo / Michael Probst
噴水で涼む犬（ドイツ・フランクフルト、11日）
© Sputnik / Ramil Sitdikov / メディアバンクへ移行
レトロ車両のパレードで、トラム（路面電車）から降りる女性（ロシア・モスクワ、8日）
レトロ車両のパレードで、トラム（路面電車）から降りる女性（ロシア・モスクワ、8日）
© AP Photo / Marco Ugarte
闘鶏や闘牛などのブラッド・スポーツを禁止する法律案に反対し、闘鶏の剥製を掲げて行進するブリーダーたち（メキシコ・メキシコシティ、13日）
闘鶏や闘牛などのブラッド・スポーツを禁止する法律案に反対し、闘鶏の剥製を掲げて行進するブリーダーたち（メキシコ・メキシコシティ、13日）
© AFP 2023 / Philip Fong
銀座でミストシャワーをくぐる警備員（日本・東京都、10日）
銀座でミストシャワーをくぐる警備員（日本・東京都、10日）
© Sputnik / Maksim Bogodvid / メディアバンクへ移行
スラブ民族伝統の夏至祭「イワン・クパーラの夜」に参加する人々（露タタールスタン共和国・ゼレノドリスク、8日）
スラブ民族伝統の夏至祭「イワン・クパーラの夜」に参加する人々（露タタールスタン共和国・ゼレノドリスク、8日）
© Sputnik / Alexey Malgavko / メディアバンクへ移行
公園の吊り橋を渡る女性（ロシア・チェリャビンスク州、8日）
公園の吊り橋を渡る女性（ロシア・チェリャビンスク州、8日）
© AP Photo / Ramon Espinosa
ハバナ湾に停泊するロシア海軍のペレコープ練習艦を眺める観光客（キューバ・ハバナ、11日）
ハバナ湾に停泊するロシア海軍のペレコープ練習艦を眺める観光客（キューバ・ハバナ、11日）