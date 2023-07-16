https://sputniknews.jp/20230716/m73-16551071.html

アラスカで大地震 M7.4

アラスカで大地震 M7.4

アラスカでマグニチュード7.4の大地震が発生した。地震発生時刻は現地時刻で15日22時48分（日本時間16日15時48分）。米国の地震観測所が発表した。 2023年7月16日, Sputnik 日本

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地震

米国

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震源地はアラスカ最南端のサンド・ポイント市から南に106キロ、震源の深さは9キロ。米国気象庁は地震による津波発生の危険性があると発表した。この揺れによる人的物的被害についての情報ははいっていない。

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