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アラスカで大地震 M7.4
アラスカで大地震 M7.4
アラスカでマグニチュード7.4の大地震が発生した。地震発生時刻は現地時刻で15日22時48分（日本時間16日15時48分）。米国の地震観測所が発表した。 2023年7月16日, Sputnik 日本
2023-07-16T15:59+0900
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2023-07-16T16:37+0900
地震
米国
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震源地はアラスカ最南端のサンド・ポイント市から南に106キロ、震源の深さは9キロ。米国気象庁は地震による津波発生の危険性があると発表した。この揺れによる人的物的被害についての情報ははいっていない。
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地震, 米国
アラスカで大地震 M7.4
2023年7月16日, 15:59 (更新: 2023年7月16日, 16:37) サイン
アラスカでマグニチュード7.4の大地震が発生した。地震発生時刻は現地時刻で15日22時48分（日本時間16日15時48分）。米国の地震観測所が発表した。
震源地はアラスカ最南端のサンド・ポイント市から南に106キロ、震源の深さは9キロ。
米国気象庁は地震による津波発生の危険性があると発表した。
この揺れによる人的物的被害についての情報ははいっていない。