システムの弾薬は標的へ接近すると電子妨害を仕掛け、ウクライナの防空に対しては事実上無敵である。また、巡航ミサイルは超低空を飛行し、地形に沿って旋回することが可能。ロシア国防省によれば、これを探知することはほぼ不可能だという。関連ニュース

軍事作戦でも運用 ロシアの作戦戦術ミサイルシステム「イスカンデル」

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ロシア軍産複合国営企業「ロステック」傘下のヴィサコトシニエ・コンプリクシ社によると、ロシアは2023年、作戦戦術ミサイルシステム「イスカンデルM」の部品の生産を倍増させた。「イスカンデル」はウクライナにおける軍事作戦でも定期的に運用されている複合ミサイルシステムで、弾道ミサイルと巡航ミサイルの両方を搭載する。スプートニクは、イスカンデルの性能と長所を動画でまとめた。