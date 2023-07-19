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【図説】福島第一原発の処理水放出 日本産食品を禁輸する国々
【図説】福島第一原発の処理水放出 日本産食品を禁輸する国々
... 2023年7月19日, Sputnik 日本
2023-07-19T17:50+0900
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福島第一原発の処理水海洋放出
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インフォグラフィック, 福島, 福島第一原発の処理水海洋放出, инфографика
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【図説】福島第一原発の処理水放出 日本産食品を禁輸する国々
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福島第一原子力発電所の処理水放出は今夏より開始されるが、その明確な時期は未だ決まっていない。日本は、海洋放出以外の選択肢はなく、環境への被害もないと主張している。一方、日本の近隣国は処理水の海洋放出計画に強く反対している。近隣国でどの食品と都道府県が禁輸の対象になるのか、スプートニクがインフォグラフィックで簡潔にまとめた。