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【図説】AIについてどう思う？ 世界28カ国で調査
【図説】AIについてどう思う？ 世界28カ国で調査
人工知能（AI）が現代社会においてますます影響度を増している。そんなAIの台頭について人々はどのように考えているのか、フランス・パリに本社を置く市場調査会社「イプソス」が世界28カ国で調査を行った。その結果を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2023年7月21日, Sputnik 日本
2023-07-21T09:29+0900
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人工知能（AI）が現代社会においてますます影響度を増している。そんなAIの台頭について人々はどのように考えているのか、フランス・パリに本社を置く市場調査会社「イプソス」が世界28カ国で調査を行った。その結果を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。