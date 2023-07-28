今週の最もおもしろい写真セレクション

© AFP 2023 / Mandel Ngan
演説後に立ち去るバイデン米大統領（米ワシントン）
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© AFP 2023 / Mandel Ngan
演説後に立ち去るバイデン米大統領（米ワシントン）
© AFP 2023 / Jalaa Marey
気温が急激に上昇する中、水で涼むエミュー（イスラエルのふれあい動物園）
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© AFP 2023 / Jalaa Marey
気温が急激に上昇する中、水で涼むエミュー（イスラエルのふれあい動物園）
© AFP 2023 / Chris Delmas
国際フェスティバル「Comic-Con」でスマホをチェックする骸骨の格好をした男性（米サンディエゴ）
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© AFP 2023 / Chris Delmas
国際フェスティバル「Comic-Con」でスマホをチェックする骸骨の格好をした男性（米サンディエゴ）
© AFP 2023 / Marty Melville
歓迎式典でマオリ族の戦士に出迎えられるオーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相（左）、（ニュージーランド）
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© AFP 2023 / Marty Melville
歓迎式典でマオリ族の戦士に出迎えられるオーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相（左）、（ニュージーランド）
© AP Photo / Andy Wong
暑い日に銅像の近くに隠れる少年（中国・北京）
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© AP Photo / Andy Wong
暑い日に銅像の近くに隠れる少年（中国・北京）
© AP Photo / Michael Probst
線路に沿って歩くアライグマの家族（独ヘッセン州ヴェールハイム）
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© AP Photo / Michael Probst
線路に沿って歩くアライグマの家族（独ヘッセン州ヴェールハイム）
© AFP 2023 / Jean-Christophe Verhaegen
シャンブレー・ブシェール空軍基地から飛び立つ熱気球
（フランス）
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© AFP 2023 / Jean-Christophe Verhaegen
シャンブレー・ブシェール空軍基地から飛び立つ熱気球
（フランス）
© AFP 2023 / Barbara Gindl/APA
マクベス夫人役を演じるリトアニアのソプラノ歌手アスミク・グリゴリアン（左）とマクベスを演じるベラルーシのバリトン歌手ウラジスラフ・スリムスキー（オーストリア中北部ザルツブルク）
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© AFP 2023 / Barbara Gindl/APA
マクベス夫人役を演じるリトアニアのソプラノ歌手アスミク・グリゴリアン（左）とマクベスを演じるベラルーシのバリトン歌手ウラジスラフ・スリムスキー（オーストリア中北部ザルツブルク）