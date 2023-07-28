日本
- Sputnik 日本, 1920
マルチメディア
百聞は一見にしかず。スプートニクのフォトギャラリー、インフォグラフィックなどのマルチメディアでは、世界で起こっていることが一目瞭然。
https://sputniknews.jp/20230728/16645109.html
今週の最もおもしろい写真セレクション
今週の最もおもしろい写真セレクション
フォトジャーナリストのカメラは、おもしろい瞬間または恰好が悪い瞬間を捉えることがよくある。スプートニクが選び抜かれたおもしろい写真をご紹介する。 2023年7月28日, Sputnik 日本
2023-07-28T10:20+0900
2023-07-28T20:20+0900
マルチメディア
国際
写真
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/07/1b/16645465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0a760d39005dba50a0593015b901504.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/07/1b/16645465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_620a077bf066c06b6c78be354cba2d63.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, 国際, 写真
фото, 国際, 写真

今週の最もおもしろい写真セレクション

2023年7月28日, 10:20 (更新: 2023年7月28日, 20:20)
サインTwitter
フォトジャーナリストのカメラは、おもしろい瞬間または恰好が悪い瞬間を捉えることがよくある。スプートニクが選び抜かれたおもしろい写真をご紹介する。
© AFP 2023 / Mandel Ngan

演説後に立ち去るバイデン米大統領（米ワシントン）

演説後に立ち去るバイデン米大統領（米ワシントン） - Sputnik 日本
1/8
© AFP 2023 / Mandel Ngan

演説後に立ち去るバイデン米大統領（米ワシントン）

© AFP 2023 / Jalaa Marey

気温が急激に上昇する中、水で涼むエミュー（イスラエルのふれあい動物園）

気温が急激に上昇する中、水で涼むエミュー（イスラエルのふれあい動物園） - Sputnik 日本
2/8
© AFP 2023 / Jalaa Marey

気温が急激に上昇する中、水で涼むエミュー（イスラエルのふれあい動物園）

© AFP 2023 / Chris Delmas

国際フェスティバル「Comic-Con」でスマホをチェックする骸骨の格好をした男性（米サンディエゴ）

国際フェスティバル「Comic-Con」でスマホをチェックする骸骨の格好をした男性（米サンディエゴ） - Sputnik 日本
3/8
© AFP 2023 / Chris Delmas

国際フェスティバル「Comic-Con」でスマホをチェックする骸骨の格好をした男性（米サンディエゴ）

© AFP 2023 / Marty Melville

歓迎式典でマオリ族の戦士に出迎えられるオーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相（左）、（ニュージーランド）

歓迎式典でマオリ族の戦士に出迎えられるオーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相（左）、（ニュージーランド） - Sputnik 日本
4/8
© AFP 2023 / Marty Melville

歓迎式典でマオリ族の戦士に出迎えられるオーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相（左）、（ニュージーランド）

© AP Photo / Andy Wong

暑い日に銅像の近くに隠れる少年（中国・北京）

暑い日に銅像の近くに隠れる少年（中国・北京） - Sputnik 日本
5/8
© AP Photo / Andy Wong

暑い日に銅像の近くに隠れる少年（中国・北京）

© AP Photo / Michael Probst

線路に沿って歩くアライグマの家族（独ヘッセン州ヴェールハイム）

線路に沿って歩くアライグマの家族（独ヘッセン州ヴェールハイム） - Sputnik 日本
6/8
© AP Photo / Michael Probst

線路に沿って歩くアライグマの家族（独ヘッセン州ヴェールハイム）

© AFP 2023 / Jean-Christophe Verhaegen

シャンブレー・ブシェール空軍基地から飛び立つ熱気球

（フランス）

シャンブレー・ブシェール空軍基地から飛び立つ熱気球（フランス） - Sputnik 日本
7/8
© AFP 2023 / Jean-Christophe Verhaegen

シャンブレー・ブシェール空軍基地から飛び立つ熱気球

（フランス）

© AFP 2023 / Barbara Gindl/APA

マクベス夫人役を演じるリトアニアのソプラノ歌手アスミク・グリゴリアン（左）とマクベスを演じるベラルーシのバリトン歌手ウラジスラフ・スリムスキー（オーストリア中北部ザルツブルク）

マクベス夫人役を演じるリトアニアのソプラノ歌手アスミク・グリゴリアン（左）とマクベスを演じるベラルーシのバリトン歌手ウラジスラフ・スリムスキー（オーストリア中北部ザルツブルク） - Sputnik 日本
8/8
© AFP 2023 / Barbara Gindl/APA

マクベス夫人役を演じるリトアニアのソプラノ歌手アスミク・グリゴリアン（左）とマクベスを演じるベラルーシのバリトン歌手ウラジスラフ・スリムスキー（オーストリア中北部ザルツブルク）

国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала