森林火災で燃え上がる国々

© AP Photo / Petros Giannakouris
ゲンナディ村で発生した山火事（ギリシャ・ロードス島）
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ゲンナディ村で発生した山火事（ギリシャ・ロードス島）
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激しい森林火災によって燃えた車を見物する人たち（アルジェリア北部ブイラ）
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激しい森林火災によって燃えた車を見物する人たち（アルジェリア北部ブイラ）
© AFP 2023 / Stringer/ANSA
パレルモ周辺で発生した山火事（シチリア島）
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パレルモ周辺で発生した山火事（シチリア島）
© AP Photo / Ariel Schalit
鎮火後の森（イスラエル北部ギルボア山）
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鎮火後の森（イスラエル北部ギルボア山）
© AP Photo / Hakan Akgun/Dia Images
山火事を見ている地元住民（トルコ南部ベレン）
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山火事を見ている地元住民（トルコ南部ベレン）
© AFP 2023 / Fethi Belaid
消火作業中の消防士たち（チュニジア北西部メッルーラ近郊）
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消火作業中の消防士たち（チュニジア北西部メッルーラ近郊）
© AFP 2023 / Desiree Martin
バランコ・デル・フラド渓谷で発生した森林火災（スペイン・カナリア諸島ラパルマ島）
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バランコ・デル・フラド渓谷で発生した森林火災（スペイン・カナリア諸島ラパルマ島）
© AFP 2023 / Armend Nimani
煙が立ち上る中で日光浴する人々（ギリシャ北西部コルフ島サランダ近郊）
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煙が立ち上る中で日光浴する人々（ギリシャ北西部コルフ島サランダ近郊）
© AP Photo / Eric Thayer
山火事を見つめる消防士たち（米カリフォルニア州モレノバレー）
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山火事を見つめる消防士たち（米カリフォルニア州モレノバレー）
© AFP 2023 / Louai Beshara
焼けた山腹の木々（シリア西部ホムス）
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焼けた山腹の木々（シリア西部ホムス）
© AP Photo / Armando Franca
家の近くで森林火災を見つめる女性たち（ポルトガルの首都リスボン近郊アルカビデチェ）
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家の近くで森林火災を見つめる女性たち（ポルトガルの首都リスボン近郊アルカビデチェ）