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森林火災で燃え上がる国々
森林火災で燃え上がる国々
毎年夏になると世界中の多くの国で森林火災が増えて大規模な被害が発生するが、今年2023 年も例外ではなかった。 森林火災は欧州、ロシア、北米大陸で猛威を振るっており、消防救助隊は数日間休むことなく広範囲にわたる火災の消火作業にあたっている。 2023年7月28日, Sputnik 日本
2023-07-28T21:21+0900
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森林火災で燃え上がる国々

2023年7月28日, 21:21
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毎年夏になると世界中の多くの国で森林火災が増えて大規模な被害が発生するが、今年2023 年も例外ではなかった。 森林火災は欧州、ロシア、北米大陸で猛威を振るっており、消防救助隊は数日間休むことなく広範囲にわたる火災の消火作業にあたっている。
© AP Photo / Petros Giannakouris

ゲンナディ村で発生した山火事（ギリシャ・ロードス島）

ゲンナディ村で発生した山火事（ギリシャ・ロードス島） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Petros Giannakouris

ゲンナディ村で発生した山火事（ギリシャ・ロードス島）

© AP Photo

激しい森林火災によって燃えた車を見物する人たち（アルジェリア北部ブイラ）

激しい森林火災によって燃えた車を見物する人たち（アルジェリア北部ブイラ） - Sputnik 日本
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© AP Photo

激しい森林火災によって燃えた車を見物する人たち（アルジェリア北部ブイラ）

© AFP 2023 / Stringer/ANSA

パレルモ周辺で発生した山火事（シチリア島）

パレルモ周辺で発生した山火事（シチリア島） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Stringer/ANSA

パレルモ周辺で発生した山火事（シチリア島）

© AP Photo / Ariel Schalit

鎮火後の森（イスラエル北部ギルボア山）

鎮火後の森（イスラエル北部ギルボア山） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Ariel Schalit

鎮火後の森（イスラエル北部ギルボア山）

© AP Photo / Hakan Akgun/Dia Images

山火事を見ている地元住民（トルコ南部ベレン）

山火事を見ている地元住民（トルコ南部ベレン） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Hakan Akgun/Dia Images

山火事を見ている地元住民（トルコ南部ベレン）

© AFP 2023 / Fethi Belaid

消火作業中の消防士たち（チュニジア北西部メッルーラ近郊）

消火作業中の消防士たち（チュニジア北西部メッルーラ近郊） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Fethi Belaid

消火作業中の消防士たち（チュニジア北西部メッルーラ近郊）

© AFP 2023 / Desiree Martin

バランコ・デル・フラド渓谷で発生した森林火災（スペイン・カナリア諸島ラパルマ島）

バランコ・デル・フラド渓谷で発生した森林火災（スペイン・カナリア諸島ラパルマ島） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Desiree Martin

バランコ・デル・フラド渓谷で発生した森林火災（スペイン・カナリア諸島ラパルマ島）

© AFP 2023 / Armend Nimani

煙が立ち上る中で日光浴する人々（ギリシャ北西部コルフ島サランダ近郊）

煙が立ち上る中で日光浴する人々（ギリシャ北西部コルフ島サランダ近郊） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Armend Nimani

煙が立ち上る中で日光浴する人々（ギリシャ北西部コルフ島サランダ近郊）

© AP Photo / Eric Thayer

山火事を見つめる消防士たち（米カリフォルニア州モレノバレー）

山火事を見つめる消防士たち（米カリフォルニア州モレノバレー） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Eric Thayer

山火事を見つめる消防士たち（米カリフォルニア州モレノバレー）

© AFP 2023 / Louai Beshara

焼けた山腹の木々（シリア西部ホムス）

焼けた山腹の木々（シリア西部ホムス） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Louai Beshara

焼けた山腹の木々（シリア西部ホムス）

© AP Photo / Armando Franca

家の近くで森林火災を見つめる女性たち（ポルトガルの首都リスボン近郊アルカビデチェ）

家の近くで森林火災を見つめる女性たち（ポルトガルの首都リスボン近郊アルカビデチェ） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Armando Franca

家の近くで森林火災を見つめる女性たち（ポルトガルの首都リスボン近郊アルカビデチェ）

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