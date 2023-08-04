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岸田首相が会見 健康保険証の廃止方針を維持も、計画変更の可能性残す
岸田首相が会見 健康保険証の廃止方針を維持も、計画変更の可能性残す
... 2023年8月4日, Sputnik 日本
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岸田首相の会見は、首相官邸の公式YouTubeチャンネルでも中継されている。
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岸田首相が会見 健康保険証の廃止方針を維持も、計画変更の可能性残す
2023年8月4日, 18:10 (更新: 2023年8月4日, 18:31) サイン
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日本の岸田文雄首相は4日午後6時ごろから、問題が相次ぐマイナンバーカードに関する記者会見を開いた。来年秋に予定されている健康保険証を廃止してマイナンバーカードとの一体化を進める方針については、国民の不安払拭が最優先とした。当面は延期や撤回をしない方針を示しているが、「紐づけの総点検を見定めた上で、更なる期間が必要と判断されれば必要な対応を取る」と述べ、計画変更の可能性も残した。
岸田首相の会見は、首相官邸の公式YouTubeチャンネルでも中継されている。