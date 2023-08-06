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【図説】広島への原爆投下　その被害
【図説】広島への原爆投下　その被害
78年前の1945年8月6日（月曜日）、米軍機が広島市に原子爆弾「リトルボーイ」を投下し、この都市を地上から消し去った。これは人類史上初の核攻撃だった。スプートニクは、この恐ろしい日に起こったことを視覚的に理解できるインフォグラフィックを作成しました。 2023年8月6日, Sputnik 日本
2023-08-06T10:00+0900
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【図説】広島への原爆投下　その被害

2023年8月6日, 10:00
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広島への原爆投下 - Sputnik 日本, 1920, 06.08.2023
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78年前の1945年8月6日（月曜日）、米軍機が広島市に原子爆弾「リトルボーイ」を投下し、この都市を地上から消し去った。これは人類史上初の核攻撃だった。スプートニクは、この恐ろしい日に起こったことを視覚的に理解できるインフォグラフィックを作成しました。
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