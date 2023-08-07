https://sputniknews.jp/20230807/10-16736803.html
【図説】外貨準備高の上位10か国
【図説】外貨準備高の上位10か国
金は中央銀行が保有する外貨建て資産の重要な構成要素。中央銀行は経済の安定、自国通貨の価値の維持、インフレ抑制のために金を保有している。スプートニクが世界の外貨準備高上位10か国のインフォグラフィックを作成しました。ご覧ください。 2023年8月7日, Sputnik 日本
2023-08-07T18:30+0900
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Sputnik 日本
インフォグラフィック, 経済, 国際, инфографика
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【図説】外貨準備高の上位10か国
金は中央銀行が保有する外貨建て資産の重要な構成要素。中央銀行は経済の安定、自国通貨の価値の維持、インフレ抑制のために金を保有している。スプートニクが世界の外貨準備高上位10か国のインフォグラフィックを作成しました。ご覧ください。