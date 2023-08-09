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【図説】電子ビザでロシアに入国できる国は？
【図説】電子ビザでロシアに入国できる国は？
ロシアは8月1日より、統一電子ビザでロシアに入国できる国のリストを拡大した。これにより、ロシア入国用の電子ビザを申請できるのは55か国となった。これには、日本やシンガポールなどいわゆる「非友好国」も含まれる。スプートニクは、電子ビザを申請できる国と申請方法についての詳細をまとめたインフォグラフィックを作成した。 2023年8月9日, Sputnik 日本
2023-08-09T21:51+0900
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【図説】電子ビザでロシアに入国できる国は？

2023年8月9日, 21:51
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ロシアは8月1日より、統一電子ビザでロシアに入国できる国のリストを拡大した。これにより、ロシア入国用の電子ビザを申請できるのは55か国となった。これには、日本やシンガポールなどいわゆる「非友好国」も含まれる。スプートニクは、電子ビザを申請できる国と申請方法についての詳細をまとめたインフォグラフィックを作成した。
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