https://sputniknews.jp/20230809/16756506.html
【図説】電子ビザでロシアに入国できる国は？
【図説】電子ビザでロシアに入国できる国は？
ロシアは8月1日より、統一電子ビザでロシアに入国できる国のリストを拡大した。これにより、ロシア入国用の電子ビザを申請できるのは55か国となった。これには、日本やシンガポールなどいわゆる「非友好国」も含まれる。スプートニクは、電子ビザを申請できる国と申請方法についての詳細をまとめたインフォグラフィックを作成した。 2023年8月9日, Sputnik 日本
2023-08-09T21:51+0900
2023-08-09T21:51+0900
2023-08-09T21:51+0900
ロシア
旅行
インフォグラフィック
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/08/09/16755852_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70bf3ab39ab77591ce6489c62e192bc8.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/08/09/16755852_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_644323a9a4cecc88aaf575161eb33e73.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, 旅行, インフォグラフィック, инфографика
ロシア, 旅行, インフォグラフィック, инфографика
【図説】電子ビザでロシアに入国できる国は？
サイン
ロシアは8月1日より、統一電子ビザでロシアに入国できる国のリストを拡大した。これにより、ロシア入国用の電子ビザを申請できるのは55か国となった。これには、日本やシンガポールなどいわゆる「非友好国」も含まれる。スプートニクは、電子ビザを申請できる国と申請方法についての詳細をまとめたインフォグラフィックを作成した。