【図説】1つの標的に1つのミサイル 防空ミサイルシステム「トールM2E」とは

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「ミサイルハンター」として知られる自律自走式対空ミサイルシステム「トールM2E」は軍事作戦の開始以来、あらゆる目標を破壊し航空援護を提供してきた。「トール」は、対レーダーミサイルや巡航ミサイル、滑空爆弾、航空機、ヘリコプター、無人航空機の攻撃から陸上陣形の第一陣を防御するよう設計されたミサイルシステムで、同時に8つの航空目標を探知することができる。スプートニクは、「トールM2E」の特徴に関するインフォグラフィックを作成した。