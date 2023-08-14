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ハワイの山火事　過去100年で最悪の被害に
ハワイの山火事　過去100年で最悪の被害に
米ハワイ州マウイ島で続いている大規模な山火事で、これまでの死者数は93人に達した。当局によれば、死者数はさらに増えるおそれがあるという。また、国連の太平洋災害センター（PDC）によると、山火事で2000棟以上の建物が損壊。復興には60億ドル（約8700億円）近くかかるとの見方を示している。 2023年8月14日, Sputnik 日本
2023-08-14T20:17+0900
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マウイ島の山火事は8日、ハワイの南を通過したハリケーン「ドーラ」に伴う強風によって発生。火の手は急速に拡大し、観光客に人気の町ラハイナを飲み込んだ。SNSには、焼け野原と化した町の様子を映した写真や動画が多く出回っている。現時点での死者数は93人。2018年にカリフォルニア州で起きた山火事「キャンプ・ファイア」の死者数85人を上回り、過去100年間に同国で起きた山火事としては最悪の規模となった。
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ハワイの山火事　過去100年で最悪の被害に

2023年8月14日, 20:17
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米ハワイ州マウイ島で続いている大規模な山火事で、これまでの死者数は93人に達した。当局によれば、死者数はさらに増えるおそれがあるという。また、国連の太平洋災害センター（PDC）によると、山火事で2000棟以上の建物が損壊。復興には60億ドル（約8700億円）近くかかるとの見方を示している。
マウイ島の山火事は8日、ハワイの南を通過したハリケーン「ドーラ」に伴う強風によって発生。火の手は急速に拡大し、観光客に人気の町ラハイナを飲み込んだ。SNSには、焼け野原と化した町の様子を映した写真や動画が多く出回っている。
現時点での死者数は93人。2018年にカリフォルニア州で起きた山火事「キャンプ・ファイア」の死者数85人を上回り、過去100年間に同国で起きた山火事としては最悪の規模となった。
© AP Photo / Rick Bowmer

山火事で焼失したラハイナでの建物（ハワイ州・マウイ島、12日）

山火事で焼失したラハイナでの建物（ハワイ州・マウイ島、12日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Rick Bowmer

山火事で焼失したラハイナでの建物（ハワイ州・マウイ島、12日）

© AFP 2023 / Moses Slovatizki

ラハイナで飼い猫を抱きかかえる女性（ハワイ州・11日）

ラハイナで飼い猫を抱きかかえる女性（ハワイ州・11日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Moses Slovatizki

ラハイナで飼い猫を抱きかかえる女性（ハワイ州・11日）

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焼けた木にとまるフクロウ（ハワイ州・マウイ島、12日）

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© AP Photo / Rick Bowmer

焼けた木にとまるフクロウ（ハワイ州・マウイ島、12日）

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ラハイナ沖で、焼け焦げたボートに打ち寄せる波（ハワイ州・マウイ島、12日）

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ラハイナ沖で、焼け焦げたボートに打ち寄せる波（ハワイ州・マウイ島、12日）

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

山火事に飲み込まれた自宅のから見つけ出した卒業アルバムの1ページを手にする地元住民（ハワイ州・マウイ島、11日）

山火事に飲み込まれた自宅のから見つけ出した卒業アルバムの1ページを手にする地元住民（ハワイ州・マウイ島、11日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

山火事に飲み込まれた自宅のから見つけ出した卒業アルバムの1ページを手にする地元住民（ハワイ州・マウイ島、11日）

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山火事で焼失したラハイナの家屋と建物（ハワイ州・マウイ島、12日）

山火事で焼失したラハイナの家屋と建物（ハワイ州・マウイ島、12日） - Sputnik 日本
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山火事で焼失したラハイナの家屋と建物（ハワイ州・マウイ島、12日）

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焼けた木に座る男性（ハワイ州・マウイ島、11日）

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焼けた木に座る男性（ハワイ州・マウイ島、11日）

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焼けたココナッツの木（ハワイ州・マウイ島、12日）

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焼けたココナッツの木（ハワイ州・マウイ島、12日）

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山火事で焼け野原になったラハイナの町を眺める島民（ハワイ州・マウイ島、11日）

山火事で焼け野原になったラハイナの町を眺める島民（ハワイ州・マウイ島、11日） - Sputnik 日本
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山火事で焼け野原になったラハイナの町を眺める島民（ハワイ州・マウイ島、11日）

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山火事の被害を受けた通りを通る少年（ハワイ州・マウイ島、11日）

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© AP Photo / Rick Bowmer

山火事の被害を受けた通りを通る少年（ハワイ州・マウイ島、11日）

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家の瓦礫の中に置かれた像（ハワイ州・マウイ島、12日）

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