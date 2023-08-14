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国際軍事展示会「アルミヤ2023」 モスクワ郊外で開幕
国際軍事展示会「アルミヤ2023」 モスクワ郊外で開幕
国際軍事技術展示会「アルミヤ2023（Army2023）」が14日、モスクワ郊外の「パトリオット（愛国者）」公園で開幕した。主催は露国防省で、20日までの予定で行われる。 2023年8月14日, Sputnik 日本
2023-08-14T22:01+0900
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展示会にはロシアや外国の軍需企業約1500社が参加。戦車や戦闘機といった主力兵器のほか、ドローン（無人機）や対空防衛ミサイルシステム、電子戦システムなど幅広い兵科の装備2万8000点以上が出品される。フォーラムには世界69カ国の代表団が来場予定で、そのうち29カ国は国防相や軍最高幹部級の出席となる。関連ニュース
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国際軍事展示会「アルミヤ2023」 モスクワ郊外で開幕
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国際軍事技術展示会「アルミヤ2023（Army2023）」が14日、モスクワ郊外の「パトリオット（愛国者）」公園で開幕した。主催は露国防省で、20日までの予定で行われる。
展示会にはロシアや外国の軍需企業約1500社が参加。戦車や戦闘機といった主力兵器のほか、ドローン（無人機）や対空防衛ミサイルシステム、電子戦システムなど幅広い兵科の装備2万8000点以上が出品される。
フォーラムには世界69カ国の代表団が来場予定で、そのうち29カ国は国防相や軍最高幹部級の出席となる。