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【図説】デジタルルーブルの試験運用開始へ 特徴と利点
【図説】デジタルルーブルの試験運用開始へ 特徴と利点
... 2023年8月15日, Sputnik 日本
2023-08-15T22:12+0900
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【図説】デジタルルーブルの試験運用開始へ 特徴と利点
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ロシアのプーチン大統領は7月、デジタルルーブル導入法に署名した。デジタルルーブルは現金・非現金ルーブルと並ぶロシアの第3の通貨形態となる。ロシア中央銀行のオルガ・スコロボガトワ第一副総裁によると、デジタルルーブルの試験運用は15日より開始されるという。デジタルルーブルとは一体何なのか、また、デジタル通貨と暗号通貨の相違点や利点について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。