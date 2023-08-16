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ハワイ山火事に200万ドル 林外相、被災者支援を表明

ハワイ山火事に200万ドル 林外相、被災者支援を表明

林芳正外相は16日、米ハワイ・マウイ島の山火事に関し、日本政府から米国赤十字社などを通じ総額200万ドル（約2億9千万円）規模の支援を実施すると表明した。外務省で記者団に「被災者の救済、一日も早い復興に向け積極的に支援する」と語った。 2023年8月16日, Sputnik 日本

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日本とハワイの関係にも触れ「長年にわたる友好関係があり、幅広い交流が活発に行われている。日本は唯一の同盟国である米国の皆さまと共にある」と強調した。(c)KYODONEWS

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