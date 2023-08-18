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【図説】サミット開催 BRICS諸国の概要、拡大の展望
【図説】サミット開催 BRICS諸国の概要、拡大の展望
... 2023年8月18日, Sputnik 日本
2023-08-18T09:15+0900
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【図説】サミット開催 BRICS諸国の概要、拡大の展望
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今月22日から24日までの日程で、南アフリカ共和国のヨハネスブルクでは第15回BRICS首脳会議（サミット）が開催される。今回の主要議題のひとつに、BRICSの拡大が挙げられる。南アフリカのBRICS担当特使を務めるアニル・スクラル氏によると、40カ国以上がBRICSへの加盟を希望しており、既に22カ国が正式に申請書を提出したという。現在、BRICS諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）は世界の国土の26.7％、地球上の総人口の約41.5％を占めている。スプートニクは、BRICS諸国の人口と領土に関するデータをインフォグラフィックでまとめた。