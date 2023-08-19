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自民党・二階派、相次ぐ離脱 第５派閥、後継問題も

自民党・二階派、相次ぐ離脱 第５派閥、後継問題も

自民党の二階俊博元幹事長が率いる二階派を離脱する議員が相次いでいる。所属議員は４１人まで減り、党内６派閥中、５番目。非主流派から反転攻勢に出る展望は描けていない。８４歳の二階氏の後継者問題も抱える。 2023年8月19日, Sputnik 日本

2023-08-19T05:11+0900

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「去る者は追わず、だ」。二階氏は７月１８日、かつて派閥の会長代行を務めた河村建夫元官房長官の長男・建一氏が求めた面会を拒否した。建一氏は自民を離党し、次期衆院選で日本維新の会から出馬する報告のため自民党本部を訪れた。二階氏は安倍、菅両政権下で歴代最長の５年超幹事長を務め、主流派の一角を占めた。選挙の公認や資金配分を決める絶大な権限を握る幹事長派閥の恩恵にあずかろうと、入会希望者が続いた。２０年１０月には４８人に達し、岸田派を抜いて第４派閥となった。だが「党役員は１期１年、連続３期まで」との党改革を掲げた岸田政権が発足すると、二階派は党四役から外され、非主流派に転落した。昨年４月、片山さつき元地方創生担当相と衛藤晟一元沖縄北方担当相が退会。今年２月と６月には、泉田裕彦、中川郁子両衆院議員が派閥を去った。(c)KYODONEWS

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