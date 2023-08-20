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日本 岸田首相、福島第1原発を視察 処理水の放出判断へ対策確認

日本 岸田首相、福島第1原発を視察 処理水の放出判断へ対策確認

岸田文雄首相は20日、福島県を訪れ、東京電力福島第1原発（大熊、双葉両町）を視察した。処理水の海洋放出に向け、放射性物質で汚染された水を浄化する多核種除去設備（ALPS）など関連施設で万全の対策を講じているかどうかを確認。22日に関係閣僚会議を開き、8月下旬を軸に検討する放出時期を最終判断する意向だ 2023年8月20日, Sputnik 日本

2023-08-20T16:50+0900

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2023-08-20T16:35+0900

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福島第一原発の処理水海洋放出

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放出に反対姿勢を堅持する全国漁業協同組合連合会（全漁連）の坂本雅信会長と面会する日程も調整している。関係閣僚会議開催前の21日を想定しているとみられる。 処理水は、ALPSで除去できない放射性物質トリチウムの濃度が国の基準値の40分の1未満になるよう海水で希釈した水。海底トンネルを通じて1キロ沖から放出される。放出計画の安全性を検証してきた国際原子力機関（IAEA）は7月に「国際的な安全基準に合致する」との包括報告書を公表した。 首相は東電幹部から処理の流れや廃炉作業について説明を受ける。(c)KYODONEWS

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