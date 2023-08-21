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次の自民党総裁、石破氏トップ 首相は4位、共同通信世論調査
次の自民党総裁、石破氏トップ 首相は4位、共同通信世論調査
共同通信社の世論調査で、来年9月に予定される自民党総裁選で次の総裁に誰がふさわしいか聞いたところ、石破茂元幹事長が18.5％でトップになった。河野太郎デジタル相が13.5％、小泉進次郎元環境相が11.9％で続いた。岸田文雄首相は10.2％で4位だったが、自民支持層に限ると、19.1％で最も高かった。 2023年8月21日, Sputnik 日本
2023-08-21T03:25+0900
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全体の5位以下は、高市早苗経済安全保障担当相7.0％、林芳正外相3.7％、茂木敏充幹事長2.0％、野田聖子元総務会長1.6％、西村康稔経済産業相1.4％だった。自民支持層では、首相に続いて石破氏17.0％、河野氏15.2％、小泉氏12.3％となった。(c)KYODONEWS
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次の自民党総裁、石破氏トップ 首相は4位、共同通信世論調査
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共同通信社の世論調査で、来年9月に予定される自民党総裁選で次の総裁に誰がふさわしいか聞いたところ、石破茂元幹事長が18.5％でトップになった。河野太郎デジタル相が13.5％、小泉進次郎元環境相が11.9％で続いた。岸田文雄首相は10.2％で4位だったが、自民支持層に限ると、19.1％で最も高かった。
全体の5位以下は、高市早苗経済安全保障担当相7.0％、林芳正外相3.7％、茂木敏充幹事長2.0％、野田聖子元総務会長1.6％、西村康稔経済産業相1.4％だった。
自民支持層では、首相に続いて石破氏17.0％、河野氏15.2％、小泉氏12.3％となった。