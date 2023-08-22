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【図説】国際軍事展示会「アルミヤ2023」 7日間の総括

【図説】国際軍事展示会「アルミヤ2023」 7日間の総括

モスクワ郊外で14日から開かれていた国際軍事技術展示会「アルミヤ2023（Army2023）」が20日、閉幕した。今回の展示会にはロシア国内外の企業約1500社が参加し、109万人が来場。スプートニクはロシア国防省の発表をもとに、7日間の成果をインフォグラフィックでまとめた。 2023年8月22日, Sputnik 日本

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