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スケボの祭典 モスクワでグランドスケートツアー開催間近 40カ国以上が参加

スケボの祭典 モスクワでグランドスケートツアー開催間近 40カ国以上が参加

世界的に有名なスケートボードの大会「グランドスケートツアー」（GST）が8月26日から9月2日の日程で、モスクワのゴーリキー公園で行われる。世界40カ国以上から5000人を超す参加者が一同に会し、スケートボード、ローラースポーツの多面性を余すことなく披露する。 2023年8月22日, Sputnik 日本

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グランドスケートツアーへの参加国はアゼルバイジャン、アルジェリア、アルゼンチン、アルメニア、バーレーン、ブラジル、ブルガリア、エジプト、グルジア、ジンバブエ、イスラエル、インド、イラン、スペイン、イエメン、カザフスタン、ケニア、キルギス、中国、コロンビア、キューバ、クウェート、マダガスカル、モロッコ、モンゴル、アラブ首長国連邦、オマーン、パキスタン、パレスチナ、米国、サウジアラビア、セルビア、タジキスタン、トルコ、ウガンダ、ウズベキスタン、クロアチア、チリ、エチオピア、南アフリカ共和国。モスクワGST 2023はスケートボードとローラースポーツの豊かな文化の祭典。さまざまな国籍の人々を結びつけ、スポーツの才能と創造性を披露し、国際的な結びつきを発展・強化させ、世界的なスケートボード・ファミリーを創るプラットフォームとしても機能する。

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