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ウクライナ軍が露国境地帯の療養所を攻撃 民間人3人死亡

ウクライナ軍が露国境地帯の療養所を攻撃 民間人3人死亡

ウクライナと国境を接する露南部ベルゴロド州で23日、ウクライナによる砲撃があり民間人3人が死亡した。ビャチェスラフ・グラトコフ知事が発表した。 2023年8月23日, Sputnik 日本

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攻撃を受けたのはウクライナ国境から22キロのバルイキ地区ラビ村の療養所。2回の攻撃があったが、いずれもドローンによる爆発物投下によるものだったという。グラトコフ知事によると、2度目の攻撃で男性2人がその場で死亡。けがをしたもう1人には懸命な治療が施されたが、その後死亡した。これまでにベルゴロド州では度々ウクライナ軍による攻撃を受け、多数の民間人死傷者が出ている。関連ニュース

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