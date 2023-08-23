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ウクライナ軍が露国境地帯の療養所を攻撃 民間人3人死亡
ウクライナ軍が露国境地帯の療養所を攻撃 民間人3人死亡
ウクライナと国境を接する露南部ベルゴロド州で23日、ウクライナによる砲撃があり民間人3人が死亡した。ビャチェスラフ・グラトコフ知事が発表した。 2023年8月23日, Sputnik 日本
2023-08-23T17:02+0900
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攻撃を受けたのはウクライナ国境から22キロのバルイキ地区ラビ村の療養所。2回の攻撃があったが、いずれもドローンによる爆発物投下によるものだったという。グラトコフ知事によると、2度目の攻撃で男性2人がその場で死亡。けがをしたもう1人には懸命な治療が施されたが、その後死亡した。これまでにベルゴロド州では度々ウクライナ軍による攻撃を受け、多数の民間人死傷者が出ている。関連ニュース
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ウクライナ軍が露国境地帯の療養所を攻撃 民間人3人死亡
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ウクライナと国境を接する露南部ベルゴロド州で23日、ウクライナによる砲撃があり民間人3人が死亡した。ビャチェスラフ・グラトコフ知事が発表した。
攻撃を受けたのはウクライナ国境から22キロのバルイキ地区ラビ村の療養所。2回の攻撃があったが、いずれもドローンによる爆発物投下によるものだったという。
グラトコフ知事によると、2度目の攻撃で男性2人がその場で死亡。けがをしたもう1人には懸命な治療が施されたが、その後死亡した。
これまでにベルゴロド州
では度々ウクライナ軍による攻撃を受け、多数の民間人死傷者が出ている。