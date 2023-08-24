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露トヴェリ州でプライベートジェット墜落 搭乗者名簿にプリゴジン氏の名前も

露トヴェリ州でプライベートジェット墜落 搭乗者名簿にプリゴジン氏の名前も

露トヴェリ州で23日、プライベートジェット「エンブラエル・レガシー」が墜落した。同機はモスクワからサンクトペテルブルクに向かっていた。乗組員3人を含む10人が搭乗していた。 2023年8月24日, Sputnik 日本

2023-08-24T02:27+0900

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ロシア

災害・事故・事件

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ロシア非常事態省によると、10人全員が死亡したとみられている。非常事態省は捜索活動を行っている。ロシア連邦航空運輸局によると、事故の調査が開始された。搭乗者名簿にはエフゲニー・プリゴジンという名前が記載されているという。

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