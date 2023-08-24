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北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるもの発射 日本の防衛省発表

北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるもの発射 日本の防衛省発表

日本の防衛省は、先ほど、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。 2023年8月24日, Sputnik 日本

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日本のマスコミによると、日本政府は日本時間24日午前4時7分、北朝鮮から発射されたミサイルについて、Jアラート（全国瞬時警報システム）で、「午前4時00分頃太平洋へ通過したものとみられます。避難の呼びかけを解除します。不審な物には決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡して下さい」と伝えた。北朝鮮は24日から31日までの間に「人工衛星」を打ち上げると日本側に通告していた。

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