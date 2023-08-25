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今週のベストショット 8月19日―8月25日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2023年8月25日, Sputnik 日本
2023-08-25T20:24+0900
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今週のベストショット 8月19日―8月25日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AFP 2023 / Angelos Tzortzinis
山火事が広がる中、燃える修道院からイコンを運ぶボランティア（ギリシャ・アハルネス、23日）
山火事が広がる中、燃える修道院からイコンを運ぶボランティア（ギリシャ・アハルネス、23日）
© AFP 2023 / Francesco Gasperi
豪雨により地滑りが発生した住宅街（チリ・バルパライソ、23日）
豪雨により地滑りが発生した住宅街（チリ・バルパライソ、23日）
© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / メディアバンクへ移行
（左から）写真撮影式に臨むブラジルのルーラ大統領、中国の習国家主席、南アフリカのラマポーザ大統領、インドのモディ首相、ロシアのラブロフ外相（南アフリカ・ヨハネスブルク、24日）
（左から）写真撮影式に臨むブラジルのルーラ大統領、中国の習国家主席、南アフリカのラマポーザ大統領、インドのモディ首相、ロシアのラブロフ外相（南アフリカ・ヨハネスブルク、24日）
© AFP 2023 / R.Satish Babu
月探査機「チャンドラヤーン3号」の模型を囲む学生たち（インド・チェンナイ、22日）
月探査機「チャンドラヤーン3号」の模型を囲む学生たち（インド・チェンナイ、22日）
© AP Photo / Vincent Thian
17歳の誕生日にアイスケーキを食べるのジャイアントパンダのシンシン（マレーシア・クアラルンプール、23日）
17歳の誕生日にアイスケーキを食べるのジャイアントパンダのシンシン（マレーシア・クアラルンプール、23日）
© AP Photo / Arturo Rodriguez
山火事が発生し、警察が封鎖する中、住宅に近づこうとする地元住民（スペイン・テネリフェ島、19日）
山火事が発生し、警察が封鎖する中、住宅に近づこうとする地元住民（スペイン・テネリフェ島、19日）
© Sputnik / Alexey Maishev / メディアバンクへ移行
民族衣装を着た女性（ロシア・ブリヤート共和国、18日）
民族衣装を着た女性（ロシア・ブリヤート共和国、18日）
© Sputnik / Alexandr Suhov / メディアバンクへ移行
「国旗の日」を記念したイベントで、長さ100メートルのロシア国旗を広げる人々（露ドネツク人民共和国・マリウポリ、22日）
「国旗の日」を記念したイベントで、長さ100メートルのロシア国旗を広げる人々（露ドネツク人民共和国・マリウポリ、22日）
© AFP 2023 / Hammad Al-Huthali
落雷を受けた時計塔（サウジアラビア・メッカ、22日）
落雷を受けた時計塔（サウジアラビア・メッカ、22日）
© AP Photo / Ugur Yildirim
山火事の鎮火を試みる消防隊員と地元住民ら（トルコ・チャナッカレ、23日）
山火事の鎮火を試みる消防隊員と地元住民ら（トルコ・チャナッカレ、23日）
© AFP 2023 / Anthony Wallace
米韓合同軍事演習「ウルチ・フリーダム・シールド」の一環である対テロ訓練に備える韓国軍兵士ら（韓国・ソウル、22日）
米韓合同軍事演習「ウルチ・フリーダム・シールド」の一環である対テロ訓練に備える韓国軍兵士ら（韓国・ソウル、22日）
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / メディアバンクへ移行
ホッキョクギツネの子ども（ノルウェー・スピッツベルゲン島バレンツブルク、18日）
ホッキョクギツネの子ども（ノルウェー・スピッツベルゲン島バレンツブルク、18日）
© AFP 2023 / Manan Vatsyayana
フワランポーン駅で開催されたダンスイベントに参加する人々（タイ・バンコク、19日）
フワランポーン駅で開催されたダンスイベントに参加する人々（タイ・バンコク、19日）
© AFP 2023 / Miguel Medina
エッフェル塔の前で日光浴をする男性（フランス・パリ、21日）
エッフェル塔の前で日光浴をする男性（フランス・パリ、21日）
© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行
空港で行われたアエロフロートによるイベント「レトロフライト」で、ソ連時代風の制服を着た客室乗務員（ロシア・クラスノヤルスク、21日）
空港で行われたアエロフロートによるイベント「レトロフライト」で、ソ連時代風の制服を着た客室乗務員（ロシア・クラスノヤルスク、21日）