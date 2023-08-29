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ポーランド、バルト三国は「危機的事件」発生の際、ベラルーシとの国境を閉鎖＝内務省
ポーランド、バルト三国は「危機的事件」発生の際、ベラルーシとの国境を閉鎖＝内務省
ポーランド、リトアニア、ラトビア、エストニアは、「危機的な事件」が発生した場合、ベラルーシと接する全ての国境検問所を直ちに閉鎖する。ポーランド内務・行政省のマリウシュ・カミンンスキ大臣はバルト三国の内相との会談の後、こうした声明を表した。 2023年8月29日, Sputnik 日本
2023-08-29T00:24+0900
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カミンスキ内務行政大臣は「我々は声明を採択した。ポーランド、リトアニア、ラトビア、エストニアは危機的事件が起きた場合、ベラルーシとの国境の全ての検問所を直ちに閉鎖する」と語っている。カミンスキ内務行政大臣は、現在、ベラルーシとポーランド、バルト三国との間の国境の「事態は深刻化」していると指摘した。
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ポーランド、バルト三国は「危機的事件」発生の際、ベラルーシとの国境を閉鎖＝内務省
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ポーランド、リトアニア、ラトビア、エストニアは、「危機的な事件」が発生した場合、ベラルーシと接する全ての国境検問所を直ちに閉鎖する。ポーランド内務・行政省のマリウシュ・カミンンスキ大臣はバルト三国の内相との会談の後、こうした声明を表した。
カミンスキ内務行政大臣は「我々は声明を採択した。ポーランド、リトアニア、ラトビア、エストニアは危機的事件が起きた場合、ベラルーシとの国境の全ての検問所を直ちに閉鎖する」と語っている。
カミンスキ内務行政大臣は、現在、ベラルーシとポーランド、バルト三国との間の国境の「事態は深刻化」していると指摘した。